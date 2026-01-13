CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin ceza davasında duruşma günü: Kemal Kılıçdaroğlu mağdur Ekrem İmamoğlu şüpheli!
CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında yolsuzluk ve casusluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın ‘Seçim kanununa muhalefet’ suçundan yargılandığı davanın 2. duruşması görülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun şüpheli olarak yer aldığı davada Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak geçiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin pavyon masalarına meze olduğu konuşulan para ile delege avı yapılan şaibeli kurultayına ilişkin davada "mutlak butlan" talebi 24 Ekim'de reddedilirken istinaf süreci devam ediyor.
Kurultaya ilişkin ceza davasının 2. duruşması ise bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştiriliyor.
12 SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINDA
Bu kapsamda aralarında CHP'li Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor.
Yolsuzluk ve casusluk soruşturmasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmaya SEGBİS'le bağlandığı öğrenildi.
BAY KEMAL MAĞDUR İMAMOĞLU ŞÜPHELİ
Peki dava süreci nasıl gelişti, neler yaşandı?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı.
İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.
KİME KAÇ YIL CEZA İSTENİYOR
İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.
DELEGE AVI NASIL YAPILDI
Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için; bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir."
Başsavcılığın iddianamesinde, kurultay süreci ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında, bazı yazılı ve görsel medya organlarında, kurultay sırasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin "Özel'i desteklemeleri için birtakım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğu", söz konusu iddiaların partililerce gündeme getirildiği kaydedildi.
Söz konusu iddialar üzerine bazı milletvekilleri hakkında da soruşturma yürütüldüğü aktarılan iddianamede, bu soruşturmanın ise mevcut dosyadan tefrik edildiği aktarıldı.
İddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.