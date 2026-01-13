PODCAST CANLI YAYIN

Oktay Kaynarca'dan uyuşturucu operasyonlarına destek: "Alnım açık başım dik"

Bebek Otel soruşturması kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca konuya ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Kaynarca, "Alnım açık, başım dik" diyerek uyuşturucu da dahil olmak üzere her türlü yasal operasyonu desteklediğini bildirdi.

Bebek Otel soruşturması kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, "Alnım açık, başım dik" dedi.

Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Kaynarca konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM

Kaynarca, yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek, uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti.

