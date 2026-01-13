Trabzonspor'a 2 transfer birden! Galatasaray ile görüşmeler başladı

SIRA YENİ TAKVİYELERDE Bordo mavililerin izleme ekibi ve teknik direktör Fatih Tekke'nin organize bir şekilde yürüttüğü transfer sürecinde yönetim de elinden geleni yaparak süreçleri sonlandırmak adına gayret gösteriyor.

BAŞKAN DOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer süreciyle ilgili olarak; "4 oyuncu için teklif yaptıklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Fatih Hocamızla zaten temas halindeyiz, bu konuları konuşuyoruz. Şu ana kadar 4 oyuncu için de resmi tekliflerimizi yaptık. Pazarlıklar devam ediyor. Bir veya iki oyuncu, belki ayrılanlar olabilirse üç oyuncuyu da kadromuza katmayı planlıyoruz. Sayın Fatih Tekke ile beraber yönetimimizin belirlediği bir yol haritamız var, biz o yol haritası dahilinde hareket ediyoruz" dedi.

"30-100 MİLYON EURO VERME ŞANSIMIZ YOK" Bütçeye vurguda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan şu sözleri dile getirdi: "Daha kariyerli veya daha ileriye gidebilecek oyuncu tespitleri de var ama sonuçta Trabzonspor'un bir oyuncuya 15-20 milyon veya rakiplerimizin verdiği gibi 30 milyon, 100 milyon gibi rakamlar verme durumu yok. Bu işin gerçeği. Kendi bütçemiz dahilinde alabileceğimizin en iyisini alarak bu yola devam etmek istiyoruz."

"OĞUZ AYDIN GELMEK İSTEMEDİ" Oğuz Aydın transferinde yaşanan süreci anlatan Ertuğrul Doğan, "Sadettin Saran'ı aradım; oyuncu ile alakalı görüşmek istediğimi ilettim. "Görüşebilirsin," dedi. Rakibimiz kontratlı oyuncusu sonuçta. Oğuz Aydın, Trabzonspor'a gelmek istemediğini bize iletti. Biz de o konuyu kapattık" şeklinde konuştu.