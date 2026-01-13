Trabzonspor'a 2 transfer birden! Galatasaray ile görüşmeler başladı
Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi hedefliyor. Bordo mavililerin Chibuike Nwaiwu'nun ardından yapmayı planladığı ilk transfer de bell oldu. Fırtına, sol bek takviyesi için Darlin Yongwa ve Jacques Ekomie üzerinde duruyor. Ayrıca Galatasaray'da forma giyen Ahmed Kutucu da listede. İşte detaylar...
Sezonun ilk devresinde gösterdiği performansla zirve grubu içerisinde yer alıp beklentilerin çok üzerinde bir puan toplayan Trabzonspor, kadrosundaki eksikleri tamamlayarak mücadelesini sürdürmek amacında.
İLK İMZA NWAIWU'DAN
Trabzonspor, ikinci yarıdaki transfer operasyonu kapsamındaki ilk hamlesini Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna katarak yaptı. Nijeryalı futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.
5.5 MİLYON EURO BONSERVİS
Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, Wolfsberger'e 5.5 milyon euro ödeneceğini duyurdu. Bu tutar, 7 taksitle ödenecek. Futbolcuya da bu sezonun geri kalanı için 350 bin euro, sonrasındaki 4 senede de 700'er bin euro verilecek.
SIRA YENİ TAKVİYELERDE
Bordo mavililerin izleme ekibi ve teknik direktör Fatih Tekke'nin organize bir şekilde yürüttüğü transfer sürecinde yönetim de elinden geleni yaparak süreçleri sonlandırmak adına gayret gösteriyor.
BAŞKAN DOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer süreciyle ilgili olarak; "4 oyuncu için teklif yaptıklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Fatih Hocamızla zaten temas halindeyiz, bu konuları konuşuyoruz. Şu ana kadar 4 oyuncu için de resmi tekliflerimizi yaptık. Pazarlıklar devam ediyor. Bir veya iki oyuncu, belki ayrılanlar olabilirse üç oyuncuyu da kadromuza katmayı planlıyoruz. Sayın Fatih Tekke ile beraber yönetimimizin belirlediği bir yol haritamız var, biz o yol haritası dahilinde hareket ediyoruz" dedi.
"30-100 MİLYON EURO VERME ŞANSIMIZ YOK"
Bütçeye vurguda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan şu sözleri dile getirdi: "Daha kariyerli veya daha ileriye gidebilecek oyuncu tespitleri de var ama sonuçta Trabzonspor'un bir oyuncuya 15-20 milyon veya rakiplerimizin verdiği gibi 30 milyon, 100 milyon gibi rakamlar verme durumu yok. Bu işin gerçeği. Kendi bütçemiz dahilinde alabileceğimizin en iyisini alarak bu yola devam etmek istiyoruz."
"OĞUZ AYDIN GELMEK İSTEMEDİ"
Oğuz Aydın transferinde yaşanan süreci anlatan Ertuğrul Doğan, "Sadettin Saran'ı aradım; oyuncu ile alakalı görüşmek istediğimi ilettim. "Görüşebilirsin," dedi. Rakibimiz kontratlı oyuncusu sonuçta. Oğuz Aydın, Trabzonspor'a gelmek istemediğini bize iletti. Biz de o konuyu kapattık" şeklinde konuştu.
"JEREMIE BOGA FRANSA VEYA İSPANYA'DA OYNAMAK AMACINDA"
Jeremie Boga ile ilgili soruya Ertuğrul Doğan şu cevabı verdi: "Jeremie Boga konusunu defalarca anlattık. Nasıl anlatmak lazım, onu da bilmiyorum. Boga, Trabzon'da Türkiye futbolu oynamak istemiyor. Fransa ve İspanya'da oynamak istiyor."
"MAESTRO VE ÜMİT İÇİN GÖRÜŞMEDİK"
Alanyaspor forması giyen Maestro ile Ümit Akdağ'ın durumuna dair soruyu Ertuğrul Doğan, "Bizim ilgilendiğimiz oyuncular değil; o oyuncularla ilgili hiç görüşmedik. İnsanlar bir şeyler söylüyor, biz de bunu temizlemeye çalışıyoruz" şeklinde cevapladı.
"4 FUTBOLCUYA TEKLİF VAR"
Takımdaki futbolcularla ilgili Ertuğrul Doğan, "Batagov, Augusto, Oulai ve Pina için teklif var. Ama vermeyi düşünmüyoruz. Çok farklı rakamlar gelirse, konuşabiliriz" dedi.
"AHMED KUTUCU'YU İSTİYORUZ"
Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu'nun da transferini tamamlamayı arzu ettiklerini dile getiren Doğan; "Ahmed Kutucu da Fatih hocamızın beğendiği oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray'dan izin alarak oyuncuyla görüştük ama orada biz oyuncuyu kiralamak istiyoruz. Galatasaray'ın zorunlu satın alma gibi bir talebi var. Onların da kendi planlamaları dahilinde. Biz o düşüncede değiliz. Önce Trabzonspor'daki performansı görmek istiyoruz haliyle. O konuda bir gelişme yok şu anda." ifadelerini kullandı.
ÖNCELİK SOL BEK
Mustafa Eskihellaç'ın Kocaelispor maçına yetiştirilmeye çalıştırıldığı Trabzonspor'da sol bek transferi için uğraş veriliyor. Arif Boşluk'u da gönderen yönetim, bu mevkiye bir futbolcuyu getirmek amacında.
İKİ ADAY VAR
Teknik direktör Fatih Tekke'nin istediği iki isim ise dikkat çekiyor. İki futbolcu da Fransa'da forma giyiyor. Lorient'te sezon sonu kontratı bitecek olan Darlin Yongwa ve Angers'in genç futbolcusu Jacques Ekomie listedeki oyuncular olarak öne çıkıyor.
KARAR TEKKE'NİN
İki futbolcuyla ilgili olarak kararı Tekke verecek. Deneyimli teknik adamın talebinin yanı sıra gerçekleştirilmesi en kolay isim üzerinde durulacak. Bu konuda Yongwa daha ön planda.
1 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR
Trabzonspor, Fransız temsilcisi Lorient'e 1 milyon euro seviyelerinde bir teklifte bulundu. Sezon sonunda serbest statüye geçecek olan Kamerunlu sol bekin imza atabilmesi için çalışılıyor.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Jacques Ekomie ise her ne kadar daha önce Angers ile kurulan iyi ilişkiler bulunsa da 4 milyon euroluk piayasa değeriyle dikkat çekiyor. Kulübünün beklentisi de Yongwa'ya göre yüksek. Tekke ise Ekomie'yi daha çok beğeniyor.