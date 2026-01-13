Ünlülere yeni uyuşturucu soruşturmasında Emel Müftüoğlu gözaltında! 6 isimden kan örneği alındı
Son dakika haberi! Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde ünlü şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen isimlerin Adli Tıp'ta saç, kan ve idrar örnekleri alındı.
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
ÜNLÜ OYUNCU MÜFTÜOĞLU GÖZALTINDA
Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.
Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü. Zanlıların ATK'deki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
ALNIM AÇIK BAŞIM DİK
İfade vermek üzere savcılığa davet edilen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca konuya ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Kaynarca, "Alnım açık, başım dik" diyerek uyuşturucu da dahil olmak üzere her türlü yasal operasyonu desteklediğini bildirdi.
25 KİŞİLİK LİSTE İÇİN OPERASYON
Gözaltı işlemlerinin uyuşturucu ve fuhuş ağının başını çeken Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın 25 kişilik liste ifadelerinin ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Akçay etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etmişti.
"Elimde, partilere katılan 25 kişilik ünlü listesi bulunmaktadır" diyen Garipoğlu'nun şoförü, söz konusu listede yer alan isimlerin çoğunun dizi oyuncusu olduğu ifade etti. Akçay ilk ifadesinde de yalıda 15 günde bir düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş partilerini ifşa etmiş, bazı ünlü isimlerin adını vermişti.