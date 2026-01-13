Karşılaşmanın 9. dakikasında mücadeleye devam edemeyen Arda Ünyay'ın yerine Abdülkerim Bardakcı dahil oldu.

ICARDI 2 PENALTI KAÇIRDI

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında hakem, ceza sahası içinde yaşanan pozisyonun ardından elle oynama gerekçesiyle Galatasaray lehine penaltı kararı verdi. Karar, tribünlerde ve saha içinde kısa süreli itirazlara neden oldu.

Penaltı vuruşu için topun başına geçen Mauro Icardi, yaptığı vuruşta kaleci Arda Akbulut'u geçmeyi başaramadı. Arda Akbulut'un kurtarışı sonrası oyun devam ederken, pozisyon VAR incelemesine takıldı.

Penaltı atışının ardından Video Yardımcı Hakem'den, ceza sahasına erken giriş ihlali nedeniyle hakeme uyarı geldi. Bu uyarı üzerine maçın hakemi, penaltı vuruşunun tekrarlanmasına karar verdi. Karar, saha kenarında ve tribünlerde yeniden hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

İKİNCİ DENEMEDE DE SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Mücadelenin 38. dakikasında bir kez daha penaltı noktası başına geçen Mauro Icardi, ikinci vuruşunda da kaleci Arda Akbulut'u geçemedi. Genç kaleci, art arda iki penaltı kurtararak karşılaşmanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.