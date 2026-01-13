Aslan'dan kupada 2'de 2! Fethiyespor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fethiyespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip, ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelede rakibini 2-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti. İşte atılan goller...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Muğla'da kozlarını paylaştı.
Arda Ünyay'ın 8. dakikada sakatlandığı mücadelenin ilk devresinde Mauro Icardi iki penaltı kaçırdı ve ilk devre 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda dakikalar 73'ü gösterirken kullanılan serbest vuruş sonrası Abdülkerim Bardakcı takımını öne geçirdi. 80'de ise Icardi'nin asistinde Barış Alper Yılmaz farkı ikiye çıkardı.
Ev sahibi ekip Uğur Ayhan ile tek sayısını buldu. Okan Buruk ve öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrılırken puanını da 6'ya yükseltti.
Cimbom bir sonraki maçında İstanbulspor'u ağırlayacak. Ege temsilcisi ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
GOLLER
Fethiyespor - Galatasaray: 0-1 | Abdülkerim Bardakcı
Fethiyespor - Galatasaray: 0-2 | Barış Alper Yılmaz
Fethiyespor - Galatasaray: 1-2 | Uğur Ayhan
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada Yusuf'un pasına hareketlenen Icardi, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Arda'dan dönen topa yakın mesafeden Yusuf vurdu ancak meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.
18'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Berat ceza sahası içinden kaleyi yokladı, top kaleci Günay'ın kontrolünde yandan auta çıktı.
26'ncı dakikada Abdülkerim'den topu alan Ahmed Kutucu ceza sahası dışından sert vurdu, top üstten dışarı gitti.
35'inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kazımcan'ın şutunda top Şahan'dan sekti. Hakem, pozisyonda Şahan'ın elle müdahalesi olduğunu tespit edip penaltı noktasını gösterdi.
36'ncı dakikada Icardi'nin kullandığı penaltıda kaleci Arda topu çelerek gole izin vermedi. Ancak hakem Ayberk Demirbaş, VAR tavsiyesi üzerine Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle penaltıyı tekrarladı.
38'inci dakikada Icardi bir kez daha penaltı için topun başına geçti. Arjantinli yıldızın penaltı atışını kaleci Arda bir kez daha kurtardı.
58'inci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerin ardından Sallai topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
73'üncü dakikada Galatasaray golü buldu. Kazanılan serbest vuruşta sağ çaprazdan Barış ortaladı, arka direkte topa iyi yükselen Abdülkerim kafayla fileleri sarstı: 0-1.
80'inci dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol çaprazdan Icardi'nin ortasında Barış Alper kafayı vurdu, kaleci Arda çaresiz kaldı: 0-2.
84'üncü dakikada Fethiyespor direğe takıldı. Ali Emre'nin sert vuruşunda top üst direkten döndü.
90'ıncı dakikada Fethiyespor farkı bire indirdi. Hızlı gelişen atakta sol çaprazdan ceza alanına sokulan Uğur düzgün bir vuruşla topu Günay'ın üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-2.
FETHİYESPOR TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Fethiyespor, kulüp tarihinde özel bir güne sahne oldu. Ege temsilcisi, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray'ı tarihinde ilk kez kendi sahasında konuk etti.
İLÇE STADI TARİHİ GÜNE SAHNE OLDU
Karşılaşma öncesinde Fethiye ve çevre ilçelerden gelen binlerce futbolsever, bu tarihi anı yerinde izlemek için İlçe Stadı'na akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle tribünlerde büyük bir hareketlilik yaşanırken, statta bayram havası oluştu. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan kale arkası tribününde yerlerini alarak takımlarına destek verdi.
PORTATİF TRİBÜNDE BOŞ YER YOK
Fethiyespor yönetimi, maç öncesi 3 bin kişilik portatif tribün kurdurdu. İlk kez hizmete açılan bu tribün de karşılaşma öncesinde tamamen doldu.
OKAN BURUK'TAN DİKKAT ÇEKEN KADRO TERCİHİ
Hafta sonunda Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fethiyespor karşısında güçlü bir ilk 11 tercih etti. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Mario Lemina karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
ICARDI'YE YOĞUN İLGİ
Fethiye İlçe Stadı'nı dolduran Galatasaraylı taraftarlar, özellikle Mauro Icardi'ye büyük ilgi gösterdi. Yıldız futbolcu, ısınma sırasında ve maç öncesinde tribünlerden yoğun tezahürat aldı. Tribünlerdeki coşku, karşılaşmanın en dikkat çeken anları arasında yer aldı.
BAZI İSİMLER YEDEKTE KALDI
Okan Buruk, as oyunculardan Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai'yi yedek kulübesinde başlattı. Kaleci Uğurcan Çakır ise maç kadrosunda yer almadı.
ARDA ÜNYAY SAKATLANDI
Karşılaşmanın 8. dakikasında sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Arda Ünyay kendisini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından genç oyuncu maça devam edemedi.
Karşılaşmanın 9. dakikasında mücadeleye devam edemeyen Arda Ünyay'ın yerine Abdülkerim Bardakcı dahil oldu.
ICARDI 2 PENALTI KAÇIRDI
Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında hakem, ceza sahası içinde yaşanan pozisyonun ardından elle oynama gerekçesiyle Galatasaray lehine penaltı kararı verdi. Karar, tribünlerde ve saha içinde kısa süreli itirazlara neden oldu.
Penaltı vuruşu için topun başına geçen Mauro Icardi, yaptığı vuruşta kaleci Arda Akbulut'u geçmeyi başaramadı. Arda Akbulut'un kurtarışı sonrası oyun devam ederken, pozisyon VAR incelemesine takıldı.
Penaltı atışının ardından Video Yardımcı Hakem'den, ceza sahasına erken giriş ihlali nedeniyle hakeme uyarı geldi. Bu uyarı üzerine maçın hakemi, penaltı vuruşunun tekrarlanmasına karar verdi. Karar, saha kenarında ve tribünlerde yeniden hareketlilik yaşanmasına neden oldu.
İKİNCİ DENEMEDE DE SONUÇ DEĞİŞMEDİ
Mücadelenin 38. dakikasında bir kez daha penaltı noktası başına geçen Mauro Icardi, ikinci vuruşunda da kaleci Arda Akbulut'u geçemedi. Genç kaleci, art arda iki penaltı kurtararak karşılaşmanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
