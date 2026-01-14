Emekliye yeni ek ödeme! Maaşlar hafta sonu hesaplarda
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yeni gelirlerin ipucu e-Devlet’ten gelirken, ödemeler de hafta sonu başlayacak. Taban aylık düzenlemesi de Perşembe gününden itibaren Meclis’te. Peki hesaba neler yatırılacak? İşte detayları...
Yaklaşık 16.8 milyon emeklinin Ocak zammı belli oldu. Zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 12.19, memur emeklilerinde yüzde 18.6 çıkarken, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilmesi için de süreç başlatıldı. Zamlı aylık ödemeleri ise bu hafta sonunda başlayacak. Peki kime, ne kadar yatırılacak? İşte detayları..
SSK VE BAĞ-KUR'LULARDA ZAM NASIL UYGULANDI? KÖK AYLIK VE EK ÖDEMEDE NELER DEĞİŞTİ?
Emeklilerin kök aylıklarına yüzde 12.19 oranında zam yansıtıldı. Her ay ödenen yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme de yeni kök aylık üzerinden hesaplandı. Dolayısıyla bir artış da ek ödeme tutarında oldu. Örneğin; kök aylığı 30 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin halen bin 200 lira tutarındaki ek ödemesi, yeni aylığı 33 bin 657 lira olduğu için bin 346 lira 28 kuruşa çıktı. Ayrıca bu ay yüzde 5 ek ödeme sınırı yükseldi. 2025'in ikinci yarısında ek ödemenin oranı 10 bin 973 lira 83 kuruşun üstü aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında ise yüzde 5'i olarak uygulandı. Bu sınır bu ay memur maaş katsayısındaki artışla 13 bin 14 lira 96 kuruşa çıktı. Yeni kök aylıkları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4, altında olanların ise yüzde 5 olarak hesaplandı.
YENİ MAAŞ NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?
Emekliler ödemeler için gün sayarken, yeni gelirlerin ipucu da e-Devlet'ten geldi. Buraya SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 12.19, memur emeklilerinin yüzde 18.6 zamma göre hesaplanmış yeni ek ödeme bilgileri girildi. SSK'lılar '4A Emekli Ödeme Bilgileri', Bağ- Kur'lular '4B Emekli Ödeme Bilgileri', memur emeklileri '4C Emekli Ödeme Bilgileri' bölümüne girerek Ocak ayı ek ödeme tutarlarını görebiliyor. Burada 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar emeklilerin Ocak zammına göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Emekliler buradan da yeni kök aylıklarını anlayabiliyor. Ek ödeme oranı yüzde 4 olanlar, e-Devlet'teki 'Emekli Ödeme Bilgileri'nde çıkan yeni ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylığını görebiliyor. Yeni ek ödeme tutarı 26 ile çarpıldığında da ek ödeme ile kök aylığın toplamı ortaya çıkıyor. Ek ödeme oranı yüzde 5 olanlar ise e-Devlet'te görünen yeni ek ödeme tutarını 20 ile çarparak yeni kök aylığını, 21 ile çarparak yeni ek ödeme ile kök aylığının toplamını görebiliyor.
TABAN AYLIK DÜZENLEMESİNDE SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
En düşük emekli aylığı ödemesini 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltecek düzenleme bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanacak. Taban aylık düzenlemesinin maaş ödeme tarihine yetişmemesi halinde ise emeklilerin bir hak kaybı olmayacak. Çünkü düzenleme Ocak ödeme dönemi itibarıyla yürürlüğe girecek.
YASA YETİŞMEZSE NE OLACAK?
Eğer taban aylık düzenlemesi yetişirse Ocak zammı yansıtılmış kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara verilecek para Hazine desteği kapsamında ilaveyle 20 bin liraya tamamlanacak. Üstünde çıkanlar ise Ocak zammıyla hesaplanmış yeni kök aylık ve ek ödemesini alacak. Düzenleme ödeme tarihine yetişmezse zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 16 bin 881 liranın altında olanlara 16 bin 881 lira, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılacak. Taban aylık yürürlüğe girdikten sonra da 20 bin liranın altında ödeme yatırılanlara, bu tutarı 20 bin liraya tamamlayacak şekilde fark yatırılacak.