Emekliye yeni ek ödeme! Maaşlar hafta sonu hesaplarda

Yaklaşık 16.8 milyon emeklinin Ocak zammı belli oldu. Zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 12.19, memur emeklilerinde yüzde 18.6 çıkarken, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilmesi için de süreç başlatıldı. Zamlı aylık ödemeleri ise bu hafta sonunda başlayacak. Peki kime, ne kadar yatırılacak? İşte detayları..

Türk Lirası (AA) SSK VE BAĞ-KUR'LULARDA ZAM NASIL UYGULANDI? KÖK AYLIK VE EK ÖDEMEDE NELER DEĞİŞTİ? Emeklilerin kök aylıklarına yüzde 12.19 oranında zam yansıtıldı. Her ay ödenen yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme de yeni kök aylık üzerinden hesaplandı. Dolayısıyla bir artış da ek ödeme tutarında oldu. Örneğin; kök aylığı 30 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin halen bin 200 lira tutarındaki ek ödemesi, yeni aylığı 33 bin 657 lira olduğu için bin 346 lira 28 kuruşa çıktı. Ayrıca bu ay yüzde 5 ek ödeme sınırı yükseldi. 2025'in ikinci yarısında ek ödemenin oranı 10 bin 973 lira 83 kuruşun üstü aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında ise yüzde 5'i olarak uygulandı. Bu sınır bu ay memur maaş katsayısındaki artışla 13 bin 14 lira 96 kuruşa çıktı. Yeni kök aylıkları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4, altında olanların ise yüzde 5 olarak hesaplandı.