Son dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı! Savcı eski eşi olan kadın hakimi vurdu
Son dakika haberi... İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli kadın hakim, savcı olduğu öğrenilen eski eşi tarafından duruşma sırasında silahla vuruldu. Saldırıya uğrayan hakim hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da adliyede silahlı saldırı yaşandı.Adliye'de savcı dehşeti! Kadın hakimi silahla yaraladı
Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde savcı M.Ç.K, eski eşi olan kadın hakim A.K.'yi silahla vurdu.
DURUŞMA SIRASINDA SİLAHI ATEŞLEDİ
Savcı, duruşma esnasında eski eşi olan hakime ateş etti. Hakim olayda ayağından vuruldu.
Yaralanan hakim hastaneye kaldırıldı. Savcı M.Ç.K. gözaltına alındı.
Olayın ardından adliyede inceleme başlatıldı.