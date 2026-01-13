12 ilçe 8 saat elektriksiz! BEDAŞ duyurdu: İşte 14 Ocak kesinti listesi

BEDAŞ planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında İstanbul için elektrik kesintisi uyarısı yaptı. Yarın Silivri'den Beşiktaş'a, Bağcılar'dan Beylikdüzü'ne kadar birçok ilçede 8 saate varan kesintiler uygulanacak.