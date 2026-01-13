PODCAST CANLI YAYIN

Meğer o yara hiç kapanmamış! ATV’nin A.B.İ.’si bu akşam ezber bozacak

atv ekranlarında bu akşam taşlar yerinden oynuyor, televizyon dünyasında yeni bir devir başlıyor! Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı A.B.İ. dizisi, ilk bölümüyle izleyiciyi sarsmaya geliyor. Peki, A.B.İ. konusu nedir, A.B.İ. oyuncu kadrosunda kimler var, ilk bölümde neler yaşanacak, oyuncular rolleri hakkında neler söyledi? İşte Türkiye'yi ekrana kilitleyecek o dev yapımın tüm detayları...

Ekranlarda devlerin buluşması için geri sayım bitti, nefesler tutuldu! 'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yine dikkat çekecek bir senaryoyu dev oyuncu kadrosuyla izleyici ile buluşturuyor. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dev yapım, sadece bir aile hikayesi değil, aynı zamanda geçmişin karanlık dehlizlerinden bugüne uzanan dev bir hesaplaşmayı ekrana taşıyor. Gelin, heyecanla beklenen yapıma saatler kala tüm detayları beraber inceleyelim!

🖼️ A.B.İ. AFİŞİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

A.B.İ. dizisi, yayınlanan afişiyle dikkatleri üzerine çekti. Seyircide güçlü bir etki bırakan afiş, iddialı sahneler ve nefes kesen bir hikayenin yolda olduğunun sinyalini verirken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

🔥 REYTİNG REKORLARI İÇİN GELİYOR: A.B.İ. KONUSU NEDİR?

Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor.

📺 A.B.İ. İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan, acil serviste verdiği mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalır. Kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelen Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, Hancıoğlu ailesinin içindeki güç savaşlarının tam ortasında kalır. Bir yanda otoriter baba Tahir, diğer yanda hırslarıyla sınır tanımayan abisi Sinan...

Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri altüst ederken; adalet duygusuyla hareket eden genç ve güzel avukat Çağla, çok sevdiği Behram abisi nedeniyle istemeden de olsa bu kaosun içine sürüklenir. İkilinin yolları geri dönüşü olmayan bir biçimde kesişirken, kaderleri yeniden yazılmaya başlar. Devamında yaşanan beklenmedik gelişmeler ise Doğan'ı, istemese de ailesiyle planladığından çok daha uzun bir süre bir arada kalmaya sürükler.

🌟 DEV KADRO BİR ARADA: A.B.İ. OYUNCULARI KİMLER?

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile bu akşam atv'de.

DOĞAN: KENAN İMİRZALIOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu, dizide hayat verdiği Doğan karakteri için şunları söyledi: "Doğan, ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam. Sessiz bir hayat kurduğunu sanırken, İstanbul'a dönüşü onu kaçtığını düşündüğü geçmişle yeniden yüzleştiriyor."

A.B.İ. projesine dair değerlendirmelerde bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dizinin gerçeklik duygusuna dikkat çekerek, "Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikayesi…" sözleriyle projenin güçlü ve sahici dünyasını vurguladı.

ÇAĞLA: AFRA SARAÇOĞLU

Afra Saraçoğlu, dizide hayat verdiği Çağla karakteri için şunları söyledi: "Çağla, yaralarının etrafında kendisini ve ailesini korumaya çalışan genç bir kadın. Çok katmanlı bir karakter ve değişime çok açık. Ben de seçimleriyle hangi yöne gideceğini görmeyi bekliyorum."

Dizinin güçlü aile teması üzerine değinen Saraçoğlu, "Ailenin hem gücümüz hem de güçsüzlüğümüz olduğunu izleyecekler." ifadelerini kullandı.

SİNAN: SİNAN TUZCU

Hancıoğlu ailesinin büyük oğlu ve Van'daki en büyük Türkmen aşiretlerinden birinin varisi 'Sinan' karakterini canlandıran Sinan Tuzcu, projedeki rolüne dair şunları söyledi: "Sinan, yıllarca babasının baskısıyla ezilmiş bir adam. Gençliğini babasının emriyle Van'da geçirmiş, İstanbul'a gelmesi yasaklanmış. Yıllar boyunca babasının baskısını hissetmiş, evliliğini bile bu baskıyla yapmış ama eşiyle çok iyi anlaşmış ve onu sevmeyi başarmış bir adam. En büyük hedefi babasından sonra ailenin başına geçmek ve bunun için her şeyi göze alabilecek biri. Yıllardır gördüğü baskı onda bir anksiyete yaratmış ve tüm eylemleri bu duyguyla eline yüzüne bulaşıyor."

"SEYİRCİ, ENERJİK VE HEYECANLI BİR HİKAYE İZLEYECEK"

"Öncelikle seyirci, enerjik ve heyecanlı bir hikâye izleyecek. Hancıoğlu ailesindeki bütün karakterlerin çatışmaları ve bu çatışmalardan doğacak dramatik hikâye bence seyirci tarafından çok beğenilecek. Ayrıca çok güzel bir kadromuz var; hem yıllar içerisinde kendini ispatlamış usta oyuncularla hem de işini zevkle yapan genç arkadaşlarımızla sette her sahneyi keyifle oynuyoruz." cümleleriyle projeye dair düşüncelerini paylaştı.

MELEK: ASUDE KELEBEK

Asude Kalebek, yeni projesini ve rolünü anlattı: "Melek, zeki, dürüst ve duygularını bastırmadan yaşamayı seçen bir karakter. Ayakta kalmayı biliyor ama bunu sertleşerek değil, kendisi olarak yapıyor. Hayatta en çok güvendiği kişi abisi Doğan. Onun gibi başarılı bir cerrah olmak en büyük hayali. Aynı zamanda babasının üzerindeki baskısından kurtulmak ve kendi ayakları üzerinde durmak istiyor; bu yolculukta hayatla gerçek anlamda yüzleşiyor"

"MELEK'İN GÜÇLÜ BİR İÇ PUSULASI VAR"

"Melek'in net hedefleri ve güçlü bir iç pusulası olması beni çok etkiledi. Kırılganlığını saklamadan yoluna devam edebilmesi, düştüğünde bile vazgeçmemesi… Senaryoyu okurken bazı anlarda kendimle karşılaştım. Hikâyenin dünyası ve karakterlerin derinliği bu bağı benim için daha da güçlendirdi." sözlerini de ekledi.

"İZLEYİCİYİ DUYGUSAL OLARAK İÇİNE ÇEKEN BİR HİKAYE VAR"

"İzleyiciyi duygusal olarak içine çeken bir hikâye bekliyor. Aile bağları, bireysel hayaller ve hayatta kalma mücadelesi iç içe ilerliyor. Samimi, güçlü ve katmanlı bir anlatı var; kolay tüketilen değil, izledikçe yer eden bir dünya…" cümleleriyle projeye dair düşüncelerini paylaştı.

BEHRAM: DİREN POLATOĞULLARI

Diren Polatoğulları, şunları söyledi: "Bu rolü kabul ederken beni en çok etkileyen şeylerden biri senaryo oldu. Senaryonun çok iyi bir üslubu ve kimliği vardı. Tabii ki bir de yapım şirketimiz. Zaten uzun yıllardır bir aradayız, çok iyi anlaşıyoruz, birbirimizi seviyoruz. Oyuncu kadrosu da gayet iyi, hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım"

"YAŞAYAN VE DERİN BİR KARAKTER"

Canlandırdığı karaktere dair de ipuçları veren oyuncu, "Yaşayan ve derin bir karakter. Hisli ve altyapısı çok kuvvetli, o yüzden çok spoiler vermeyeyim." sözleriyle Behram'ı anlattı.

"İZLEYİCİYİ ÇOK SÜRPRİZ BEKLİYOR"

"Çok sürpriz var. O yüzden salı günü ekranlarda görüşüyoruz demek istiyorum." cümleleriyle izleyicinin merakını artırdı.

İşte A.B.İ merakla beklenen dizisinden kareler...

İşte A.B.İ merakla beklenen dizisinden kareler...

İşte A.B.İ merakla beklenen dizisinden kareler...

İşte A.B.İ merakla beklenen dizisinden kareler...

İşte A.B.İ merakla beklenen dizisinden kareler...

İşte A.B.İ merakla beklenen dizisinden kareler...

