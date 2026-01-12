Kandil süreci bozmak için SDG'deki piyonunu sahaya sürdü! Sipan Hemo masayı devirip Türkiye'ye iftira attı | Abdi - Cemil Bayık kavgası
Suriye'de devirdiği masanın altında kalan SDG'deki Kandil klikleri Türkiye'ye iftira atmaya kalktı. Bahoz Erdal'ın yol arkadaşı Sipan Hemo, Şam'daki entegrasyon görüşmeleri için "Başka bir devlet yetkilisi toplantıya girip süreci bozdu" dedi. Hemo'nun iddiasının aksine 10 Mart Mutabakatı'na uymayıp Halep'e saldırarak süreci bozan SDG. Bölgeyi terörize eden unsur ise Kandil. Halep'teki PKK'lılara "kalın ve savaşın" talimatı Kandil'den geldi. Ayrıca Sipan Hemo, "Biz iddiamızda ısrarcıyız" deyip yine özerklik istedi. Hemo'nun organize sabotajlarda başı çekmesi Abdi-Cemil Bayık kavgasının yansıması olarak değerlendiriliyor.
"Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" süreci derin ve çetin sınamalardan geçiyor.
SDG içindeki bazı gruplar 10 Mart Mutabakatı'na uymayıp Halep'te sivillere saldırdı. Suriye ordusu 48 saatte Fırat'ın batısına SDG unsurlarından temizlerken; Halep'in içinde kalan Kandil kadroları teslim olmamak için çatıştı.
HALEP'İ KANDİL KARIŞTIRDI: KALIN VE SAVAŞIN
Suriye ordusunun Şeyh Maksud'un tümünde kontrolü sağlamış olmasına rağmen hastane ve çevresindeki bazı binalara yerleşen PKK kadroları, sivil halkı ve hastaneleri canlı kalkan olarak kullandı.
Kandil'in SDG içindeki PKK'lılara "kalın ve savaşın" talimatı verdiği öğrenildi. Nitekim Şeyh Maksud'da bazı teröristler kendini patlattı. PKK ve YPG kaynakları canlı bomba saldırılarını "fedai eylem" olarak duyurdu.
Bu durum bölgeyi terörize eden unsurun Kandil olduğunu bir kez daha gösterdi.
SDG'DEKİ DİNAMİTÇİ KAFA DEVREDE: SİPAN HAMO
Öte yandan SDG içinde entegrasyon sürecini dinamitlemek isteyen yapılar mevcut. Bahoz Erdal'ın en yakınındakilerden biri olan SDG'nin sözde Genel Komutanlık üyesi Sipan Hemo bu isimlerden biri.
Halep'te bozguna uğrayan Hemo, Şam'daki toplantı üzerinden Türkiye'ye iftira atmaya kalktı.
MASAYI DEVİRİP TÜRKİYE'YE İFTİRA ATTI
SDG elebaşı, "Başka bir devlet yetkilisi toplantıya girip süreci bozdu. Şeyh Maksud'da uçan dronlar, oraları bombalayan tankların tamamı Türkiye'ye aitti. Bunu ilan etmediler. İlan etmelerine bazen gerek de yoktur" ifadelerini kullandı.
Ancak SDG'li Sipan Hemo'nun "Süreci Türkiye bozdu" iftirasının aksine masaya deviren SDG içindeki Kandil kadroları oldu. 4 Ocak'ta Şam'da yapılan görüşmenin üzerinden 24 saat geçmeden Halep'te sivillere ve ordu güçlerine saldırı düzenlendi.
Suriye ordusu 48 saatte bölgede kontrolü ele aldı. Teröristler otobüslerle Tabka'ya nakledildi.
HEMO YİNE SABOTAJ PEŞİNDE: ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK ISRARI
Sipan Hemo, SDG'nin kabul edilemez taleplerinden biri olan "öz yönetim"de ısrarcı olduklarını bir kez daha söyledi. SDG'li terörist, işgal altında tuttukları bölgedeki sözde özerk yönetimin tüm Suriye'ye örnek teşkil ettiğini savundu.
Adem-i Merkeziyetçilik için direneceklerini söyleye Hemo, "Hangi oyun geliştirilmek istenirse istensin, biz iddiamızda ısrarcıyız. Bunun daha çok üzerine gideceğiz. İnşa ettiğimiz modelin tüm Suriye'ye uyarlanabileceğine inanıyoruz" dedi.
Hemo, SDG içinde Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed'den farklı bir yol izlemek istiyor. Bu 3 isim arasında çekişme olduğu, Hemo'nun Kandil'den gelen desteği arkasına almak istediği belirtiliyor.
Yine Suriye'deki entegrasyon sürecini organize bir şekilde sabote etmek isteyen isimlerinde başında da Hemo geliyor.
SDG YA MUTABAKATA UYACAK YA DA YOK OLACAK
Gelinen bu noktada SDG ya 10 Mart Mutabakatı'na uyacak ya da bölge genelindeki geniş kapsamlı bir harekatla tasfiye olacak. Ankara, Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında taviz vermeyecek.
Suriye'de otonom bir bölge ve IKBY gibi özerk bir yapı kurulmasına müsaade edilmeyecek.
Halep'in ve Fırat'ın batısının 48 saat içinde SDG'den arındırılması, Fırat'ın doğusu için de geçerli. Ankara ve Şam sahayı anbean takip ediyor. SDG için ise "Ya Kandil'i dinleyip yok olacaklar ya da 10 Mart Mutabakatı'na uyup Suriye'ye entegre olacaklar" değerlendirmeleri yapılıyor.
SDG VE KANDİL ARASINDA ÇATIŞMA: CEMİL BAYIK VE ABDİ NEDEN KAVGALI?
Ayrıca Halep'teki süreç SDG ve Kandil arasındaki çatışmayı da gözler önüne serdi.
SDG içinde diyalog isteyen kanada Kandil müdahale etti. "Kalın ve savaşın" talimatı verdi. Aynı durum Ocak 2025'teki Tişrin - Karakozak hattındaki çatışmalarda da yaşanmıştı.
PKK/KCK elebaşı Cemil Bayık'ın o dönem SDG'li Ferhat Abdi Şahin'i "Suriye'den çıkarsanız bedel ödetiriz" diyerek tehdit etti iddia edilmişti.
Kandil - SDG hattındaki kavganın arka planına dikkat çeken Suriye Ordusu Savunma Bakan Yardımcısı ve Kuzey Bölge Komutanı Fehim İsa, Cemil Bayık'ın Ferhat Abdi Şahin'i "Ölün ama oradan çıkmayın. Talimatı ABD değil bizden alacaksınız. Aksi durumda bedelini ödersiniz" diyerek tehdit ettiğini söylemişti.