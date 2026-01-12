Kandil süreci bozmak için SDG'deki piyonunu sahaya sürdü! Sipan Hemo masayı devirip Türkiye'ye iftira attı | Abdi - Cemil Bayık kavgası

SDG'li Sipan Hamo (Takvim.com.tr)



HEMO YİNE SABOTAJ PEŞİNDE: ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK ISRARI



Sipan Hemo, SDG'nin kabul edilemez taleplerinden biri olan "öz yönetim"de ısrarcı olduklarını bir kez daha söyledi. SDG'li terörist, işgal altında tuttukları bölgedeki sözde özerk yönetimin tüm Suriye'ye örnek teşkil ettiğini savundu.



Adem-i Merkeziyetçilik için direneceklerini söyleye Hemo, "Hangi oyun geliştirilmek istenirse istensin, biz iddiamızda ısrarcıyız. Bunun daha çok üzerine gideceğiz. İnşa ettiğimiz modelin tüm Suriye'ye uyarlanabileceğine inanıyoruz" dedi.



Hemo, SDG içinde Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed'den farklı bir yol izlemek istiyor. Bu 3 isim arasında çekişme olduğu, Hemo'nun Kandil'den gelen desteği arkasına almak istediği belirtiliyor.



Yine Suriye'deki entegrasyon sürecini organize bir şekilde sabote etmek isteyen isimlerinde başında da Hemo geliyor.

SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymazsa Fırat'ın batısında olanlar Fırat'ın doğusu için de geçerli





SDG YA MUTABAKATA UYACAK YA DA YOK OLACAK



Gelinen bu noktada SDG ya 10 Mart Mutabakatı'na uyacak ya da bölge genelindeki geniş kapsamlı bir harekatla tasfiye olacak. Ankara, Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında taviz vermeyecek.



Suriye'de otonom bir bölge ve IKBY gibi özerk bir yapı kurulmasına müsaade edilmeyecek.



Halep'in ve Fırat'ın batısının 48 saat içinde SDG'den arındırılması, Fırat'ın doğusu için de geçerli. Ankara ve Şam sahayı anbean takip ediyor. SDG için ise "Ya Kandil'i dinleyip yok olacaklar ya da 10 Mart Mutabakatı'na uyup Suriye'ye entegre olacaklar" değerlendirmeleri yapılıyor.