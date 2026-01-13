Annesi temizlikçi kendisi çöpçüydü! İşte Ngolo Kante'nin hayat hikayesi

ÖZEL HAYATI, MÜTEVAZI YAŞAMI VE KİŞİLİĞİ

N'Golo Kanté, saha dışındaki yaşamında da mütevazılığıyla tanınıyor. Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden futbolcu, uzun süreli bir ilişki ya da evlilikle gündeme gelmedi. Hakkında çıkan bazı söylentiler ise doğrulanmadı.

Kazandığı yüksek gelire rağmen lüks yaşamdan uzak duran Kanté, sade yaşam tarzını korudu. Uzun süre Mini Cooper aracıyla antrenmanlara gidip gelmesi, onun karakterini simgeleyen detaylardan biri olarak öne çıktı.