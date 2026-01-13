Annesi temizlikçi kendisi çöpçüydü! İşte Ngolo Kante'nin hayat hikayesi
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosuna dünyaca ünlü yıldız Ngolo Kante'yi katabilmek adına mücadele vereiyor. Sarı lacivertlilerin orta sahasında tüm mücadele gücünü üstlenmesi beklenen deneyimli futbolcunun hayat hikayesi de bir hayli ilginç. Babasını kaybettikten sonra annesi temizlikçilik yaptı. Kendisi ise çöp topladı. Ancak Kanarya'nın eski futbolcusu Nicolas Anelka'nın da yer aldığı efsane Fransa kadrosu onun hayatını değiştirdi. İşte Kante'nin yaşamında öne çıkanlar...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: