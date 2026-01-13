MHP lideri Devlet Bahçeli'den DEM'e SDG uyarısı: Mazlum Abdi denen terörist İsrail kuklasıdır | Gerçek hasta adam ABD'dir

Daha önce de dediğim gibi siyasetin doğruluğu kadar zamanın da doğru olması gerekir. Doğru zamanda yanlış siyaset ham hayalin peşinde oyalanmaktır. MHP'nin siyaseti doğrudur, mücadelesi doğrudur. İlkeleri, ülküsü doğrudur. Siyasetimiz tutarlı ve dengelidir.

Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, sizleri hürmetle selamlıyor en iyi dileklerimi sunuyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Vatanseverlik sınavından geçemeyen siyaset gerçek manada siyaset değildir, insanımıza hiçbir hayrı dokunmayacaktır. İçinde bulunduğumuz gemi metruk bir gemi değil, dev dalgalara cesaretle direnen iman ve irade gemisidir.

Basiret yoksunu siyaset zihniyeti pek çok badireye davet açacaktır. Önemli tehlike de budur. Basiret, hayatı ve siyaseti doğru okumaktır. Görüneni ve gösterilmek isteneni sezgi ve bilgi ile kavramak demektir. MHP ile Cumhur İttifakı'nın yapacağı budur. Fikir demek hayat demektir, siyaset demektir.

Ülkücü hareketteki nice serden geçti gönüller davamızın yükselişine her saha ve zeminde hizmet etmişlerdir. Allah hepsinden ve sizden razı olsun diyorum. İnsan muhabbet üzere yaşamalıdır. Hayatın manasını kavramak için sevgi ve saygının şart olduğunu bilmeli.

Şapkamızı önümüze koyup gelişmeleri doğru şekilde ele almaktayız. Doğru ne ise onu konuşmalıyız. Karşımızdaki meseleleri dürüstçe okumalıyız. İnsanlık iki sorunu çözememiştir. Bunlar birlikte yaşama ve bağlayıcı, ahlaki temel değer ve kurallara dayalı uluslararası düzen kurma sorunudur.

Yaklaşık 5 milyar insan huzursuzluk sarmalında, çatışma ve savaşların odağındadır. Trump'ın söylediği sözler çivisi çıkan dünyanın halinden başka bir şey değildir. Hukuku yapan devlet hukuku çiğnerse çeteden organize suç örgütünden farkı kalmayacaktır. ABD'nin tutumu küresel çeteleşmedir. Küresel kuruluşlardan kademeli çekilen ABD'nin insanlığın sonunu hazırlayan senaryolar inkarı zor bir gerçek olarak karşımızdadır.

Petrol, doğal gaz ve değerli madenler çatışmaların hem vasıtası hem motivasyonu haline gelmiştir. Uyarıyorum, herkesi sağ duyuya davet ediyorum. Çok parametreli cepheleşmelerin aynısına birinci ve ikinci dünya savaşları öncesinde tesadüf edilmiştir. Trump zincirleme çılgınlıkları, dünyayı karanlık uçurumun kenarına sürüklemekte. İnsanlığın savaşa girmesi, nükleer silahlarla takibinin yapılması halinde olabilecekleri düşünmek bile korkunçtur.. Venezuela yalnızca bir testtir. Bu şartlar altında NATO'nun bağlayıcılığından bahsetmek akla ve mantığa sığacak mıdır. İstedim, öyle düşündüm, alacağım, yargılayacağım demek, haydi yüreğiniz yetiyor gelin de savaşalım demek değil midir.

Türkiye olarak her ihtimali sıfır hata ile ele almak, yüksek öngörü ile değerlendirmek artık vatan, millet ve bekanın şerefidir. ABD küresel jandarmalık yapıyor. 19. YY'da Osmanlı'ya hasta adam denmişti; bugünün dünyasında gerçek hasta adam ABD'dir. ABD kendi sonunu hazırlıyor. Kristal vazo gibi 50 parçaya ayrılacağı günler uzak değildir. Dünya ABD ve İsrail'den müteşekkir değildir. BM üyesi 191 ülke meydanın boş olmadığını göstermelidir.

TRUMP SDG'Yİ AYAK ÜSTÜ SATTI

Suriye'deki çatışmalar her açıdan düşündürücü. YPG her açıdan yanlış yapmıştır. Trump bunları ayak üstü satmıştır. PKK'nın varlığı feshedilmiş ve silahlar bırakılmıştır. SDG'nin akıbeti de aynı olmalı. Bizim için geçerli olan İmralı'nın çağrısıdır ve bütün yapılarını bağlamaktadır. SDG bundan bağımsız değildir. Özellikle Mazlum Abdi isimli terörist Siyonizm'in kuklasıdır. YPG sivilleri kalkan yaptı. Masumların arkasına saklanıp onları ölüme sürükleyen SDG'dir. DEM partili yetkilerin Türkiye'yi uyarıyoruz diye yaptıkları uyarıları, SDG'ye arka çıkmaları son derece üzücü bir dildir. Terörsüz Türkiye'nin gerçekleştiği süreçte he türlü fedakarlık yapılıyorken Halep gerekçesi ile sokaklara dökülmek kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Türkler ve Kürtler kader ortağıdır. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır. İsrail güdümündeki terör örgütü ile pazarlık nasıl olacaktır. Türkiye böyle bir şeye nasıl onay verecektir. Muhatap İmralı'dan başkası asla değildir. Eski hastalıkların zaman zaman nüksetmesi sorumluluk ahlakı ile çatışacaktır. DEM Parti Türkiye partisidir ve parmak sallaması makul görülemeyecektir.

MHP milletimizin her evladına kapısını açıyor. Bu topraklara vatanım diyen herkese ocağını açıyor. Bu ülke benim diyen herkese gönlünü açıyor. Önümüzdeki süreç dikkat, sağ duyu ve akıl gerektirmektedir. MHP ve Cumhur ittifakı çatışma için değil kardeşlik için var. Tehlikeye düşüldüğünde gereğinin yapılacağı kesinlikle unutulmamalıdır. Maldan mülkten vazgeçmeyen bin kere namerttir. Bu Türk milletine olan namus borcumuzdur. Tek bir ses, tek bir nefes olacağız. Türkiye var olduğu sürece Türk milletinin emrinde olacağız. İhanetlere karşı dikkat edeceğiz. İstismara karşı temkinli olacağız.

Emeklilerin derdi derdimiz, beklentisi beklentimizdir. En düşük maaşı alan emeklilerimiz için elimizi değil gerekirse gövdemizi taşın altına koyarız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız."