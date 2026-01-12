Başkan Erdoğan AK Parti MYK öncesi Düzce'den gelen vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'den gelen ve Başkan Erdoğan'la görüşen 100 yaşındaki Necati Amca ile Kasım ayında bir araya gelmişti. Necati Amca o sohbette Başkan Erdoğan ile görüşmek isteğini dile getirmişti.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla bir araya geldi.
VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Erdoğan, toplantı öncesinde gerçekleşen buluşmada vatandaşlarla sohbet etti.
Samimi anların yaşandığı görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, kendisiyle görüşen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Buluşma, MYK Toplantısı öncesinde gerçekleşti.
100 YAŞINDAKİ NECATİ AMCA SÖZ ALMIŞTI
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'den gelen ve Başkan Erdoğan'la görüşen 100 yaşındaki Necati Amca ile Kasım ayında bir araya gelmişti.
Ziyareti sosyal medyadan paylaşan Keşir, "Hafta içi Necati Amca'ya yaptığımız ziyareti unutamadık. Sohbeti, gülen yüzü gönlümüzde iz bıraktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selam ve dualarını iletti. 99 yaşındaki koca çınarla sohbetimizden…" ifadeleriyle Necati Amca'nın Başkan Erdoğan'la görüşmek istediği videoyu yayımlamıştı.