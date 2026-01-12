Başkan Erdoğan AK Parti MYK öncesi Düzce'den gelen vatandaşlarla sohbet etti

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

100 YAŞINDAKİ NECATİ AMCA SÖZ ALMIŞTI



AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'den gelen ve Başkan Erdoğan'la görüşen 100 yaşındaki Necati Amca ile Kasım ayında bir araya gelmişti.



Ziyareti sosyal medyadan paylaşan Keşir, "Hafta içi Necati Amca'ya yaptığımız ziyareti unutamadık. Sohbeti, gülen yüzü gönlümüzde iz bıraktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selam ve dualarını iletti. 99 yaşındaki koca çınarla sohbetimizden…" ifadeleriyle Necati Amca'nın Başkan Erdoğan'la görüşmek istediği videoyu yayımlamıştı.