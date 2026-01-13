Donald Trump'tan İran tarifesi! Ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi: "Kesin ve nihai"

ABD Başkanı Donald Trump , İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini belirten Trump, söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti.

Trump, bu kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurguladı.