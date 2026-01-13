Bakan Işıkhan'dan CHP'ye zam tepkisi: "Emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin"

TBMM Genel Kurulunda nöbet tutan CHP'li milletvekilleri (AA/Arşiv) "EMEKLİLERİMİZİN REFAH ARTIŞINI DEVAM ETTİRECEĞİZ" Ana muhalefet için emekliler dahil herkesin siyasette kullanılabilecek, üzerinden prim ve popülizm yapılabilecek, kandırılabilecek birer araç olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Gerçekten emeklilerimiz de işçilerimiz de gençlerimiz de kadınlar da bunların umurunda değil. Şov için Meclis'te nöbet tutacaklarına yerel seçimlerde emeklilerimize yönelik verdikleri vaatlerin nöbetini tutsunlar. Bunun hesabını aziz milletimize versinler. Çıksınlar verdikleri vaatlerle kandırdıkları vatandaşlarımızdan özür dilesinler, yolsuzlukların hesabını sorsunlar ve bunların hesabını milletimize versinler. Bizler, 2002'den bugüne SGK'yi, nasıl bunların getirdiği batma noktasından bugünlere getirdiysek, bundan sonra daha da güçlendirip emeklilerimizin refah artışını devam ettireceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (DHA) Bakan Işıkhan, CHP'nin emekliler, emektarlar ve emekçiler ile aralarına giremeyeceğini belirterek, şunları söyledi: "Biz dün neysek bugün de oyuz, yarın da o olacağız. CHP de ne yazık ki dün neyse, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun kurulan her masada artık Türkiye konuşuluyor, Türkiye'nin çıkarları gündeme geliyor. Avrupa'daki kendi mevkidaşları bile bunları ciddiye alıp 5 dakika randevu dahi vermiyor. İşte tam da bu yüzden kıymetli emeklilerimiz müsterih olsun. Bugün dünyada sözü dinlenen, ekonomisi güçlü, masada ağırlığı olan, krizleri yöneten bir Türkiye varsa bu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın satranç ustalığıyla yürüttüğü kararlı ve dirayetli siyasetin sonucudur. Bu güçlü Türkiye'de, refah artışı lafla değil, icraatla olur ve bu refahın ilk adresi de her zaman vatandaşlarımız olmuştur. Biz, AK Parti olarak emeklilerimizi hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık, yapmayız. Dün nasıl emeklilerimizin yanında olduysak, bugün de yarın da aynı duruşla, aynı samimiyetle onların refahını artırmaya devam edeceğiz."

CHPli belediyeler SGK prim borçlarına taksit istedi! "PROJE, KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE BİZE YENİ BİR FIRSAT SUNDU" Bakanlık olarak bugüne kadar özellikle kadınların çalışma yaşamı ile aile hayatı arasında yaşadığı ikilemi ortadan kaldırmak için birçok projeyi ve kolaylaştırıcı düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Işıkhan, şöyle devam etti: "Bu anlamda, başarıyla uyguladığımız ve bugün itibarıyla kapanışını gerçekleştirdiğimiz EDU-CARE projesi, bu tedbirlerimizin somut bir örneği olmuştur. EDU-CARE, sadece bir mali destek paketi değil, aynı zamanda çalışan anneleri rahatlatan bir istihdam stratejisidir. Bu sayede, temel bakım hizmetlerinden yararlanmayı bir lüks olmaktan çıkarıp, çalışma hayatının olağan bir parçası haline getirilmesi için önemli bir adım atmış olduk. Bir yandan, istihdamdan kopma riskiyle yüzleşen annelerimize sağladığımız finansal destekle, onlara iş gücü piyasasında kalmaları için güçlü bir destek vermiş olduk. Diğer taraftan ise çocuk bakım hizmetlerini kayıt dışılığın gölgesinden kurtararak bu değerli mesleği, standardı ve sosyal güvencesi olan, profesyonel bir meslek statüsüne kavuşturmayı hedefledik. Bu doğrultuda projemiz, çalışma hayatında çift yönlü bir iyileşme sağlamayı amaçlayarak, kendi gerçeklerimize uygun, özgün bir karaktere bürünmüştür. Çalışma hayatında kritik öneme sahip kayıt dışı istihdamla mücadele hususunda da bize yeni bir fırsat sunmuştur. Ev hizmetlerinde çalışanların kayıt altına alınması, sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesi açısından hayati öneme haiz hususlardan biridir. EDU-CARE, kayıtlı çalışmanın teşvik edilmesinde ceza değil, ödül ve destek mekanizmasının ne denli etkili olduğunun ispatıdır."