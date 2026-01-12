





"GARİPOĞLU UYUŞTURUCU MADDE KULLANIR, ULUSLARARASI KATILIMCILARIN OLDUĞU PARTİLER DÜZENLER"



Geçtiğimiz günlerde itirafçı olan Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhidi de Kasım Garipoğlu, Burak Ateş ile Şeyma Subaşı'nın adını vermişti.



Majhidi şöyle konuşmuştu:



Kasım Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı isimli şahısları tanırım. Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok farklı ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler. Ancak bu şahıslar beni sıkıcı bulurlar. Ben uyuşturucu madde kullanmadığım için aralarına almazlar. Bildiğim kadarıyla bu partiler öncesinde davetli listesi düzenlenir. Ben bu listelerde hiç olmadım.