Dijital işgale yasal fren geliyor: Platformlar telif ödeyecek!

DİJİTAL İŞGALE YASAL FREN GELİYOR



Bu kapsamda TBMM'de "dijital telif" yasasıyla ilgili hazırlıklar sürüyor. Platformlar ve servis sağlayıcıları zapturapt altına "Dijital Telif Kurulu" ile alınacak. Kurallara uymayanlara para cezasından başlayarak, izin ve lisans iptallerine kadar katı yaptırımlar uygulanacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas



TAKİP SİSTEMİ



Hazırlanan taslağa ilişkin detayları TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas anlattı. Dijital kuşatmayı kurmak için hükümetin birçok bakanlık ve ilgili kurumlarıyla kapsamlı çalışma yürüttüğüne işaret ederek, çalışmaların bir ayağında da TBMM olarak kendilerinin bulunduğunu söyledi. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, "Dijital telif" yasa taslağı çalışmalarının olgunlaştığını bildiren Elmas, "İnsanların ilgisini çeken içerik üretenlerin, bu üretimlerinden pratik gelir elde etmelerini hedefliyoruz. Dijital platformlar ve servis sağlayıcıları üretilen içeriklerle milyarlarca lira kazanmalarına rağmen, içerik üreticileri emeklerinin karşılığını alamıyor" dedi.



Elmas'ın verdiği bilgilere göre; teklifle, platformlar ve servis sağlayıcılarının elde ettiği tüm gelirlerden içerik üreticisinin de yararlanacağı bir sistem kurulacak. Yapay zeka programlı bu sistemde üretilen içeriklerin hangi platform üzerinden, saat kaçta yayına verildiği, ilk yayınlayan ve bu içeriği kimlerin kullandığı takip edilecek. Örneğin; bir haber içeriğinin ilk üreticisinden son kullanıcısına kadar dijital izi sürülebilecek.



Dijital platformlar, servis sağlayıcıları ile içerik üreticileri arasında sözleşmeler imzalanabilecek. İster bireysel, ister meslek kuruluşu, ister dernek ve meslek birlikleri üzerinden üretilen içerikler konusunda dijital platformlarla günlük, haftalık, aylık ve yıllık "telif" ödenmesi konusunda anlaşma yapılabilecek. Yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, telif anlaşmaları ve imzalanan bu anlaşmalara uyumun denetimi için "Dijital Telif Kurulu" kurulacak. Anlaşmazlık halinde bu kurul "hakem" görevini üstlenecek.