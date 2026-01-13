Siyonist İsrail'in idam yasası: Filistinli mahkumları asarak infaz edecekler! Cezanın iptali yasak

Parlamento tarafından yayımlanan kanun tasarı hükümlerine göre, "Yasa uygulanabilir olmalı ve yalnızca Yahudi olduğu için bir Yahudiyi öldüren, bunu planlayan veya fiilen gerçekleştiren herkesin idam cezasına çarptırılmasını" öngörüyor.

Gazete ayrıca, infaz düzenlemesinin, Parlamentonun 19 Kasım 2025'te sosyal medya platformunda yayımladığı ve idam cezasının "zehirli iğne" ile uygulanacağını belirttiği açıklama ile de çeliştiğine dikkati çekti.