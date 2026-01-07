PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe yıldızlarıyla sonuca gitti! Bekle beni Cimbom

Etkili oynadığı ilk yarıda Kerem’in 4. dakikadaki golüyle üstünlüğü yakalayan Sarı-Lacivertliler, 67’de Duran’la farkı 2’ye çıkard ı ve finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

Fenerbahçe Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. 4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Musaba'nın yerden ortasında Duran'ın ıskaladığı meşin yuvarlağı penaltı noktasının üzerinde Kerem Aktürkoğlu, filelere gönderdi: 1-0. 24. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından gelişine yaptığı vole vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 25'te rakiplerinden sıyrılan Musaba'nın ceza sahası dışından çektiği şutu Okan kornere çeldi. 35'te Duran'ın şutu direkten döndü. 40. dakikada bu kez Asensio direği geçemedi. İlk yarı 1-0 sona erdi. Fenerbahçe 67'de farkı 2'ye çıkardı. Musaba'nın altıpasa çevirdiği topta altıpas içinde dokunan Jhon Duran meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0. 78'de Makoumbou Kerem'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. 81'de Yiğit Efe'nin attığı gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. 87'de Marius'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşu Ederson çıkardı ve mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

