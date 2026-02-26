MİT ve Emniyetten ortak operasyon: İstanbul’da DHKP-C hücresi çökertildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda, terör örgütü DHKP-C adına eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 4 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında söz konusu kişilerin örgütün İstanbul'daki illegal yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kentte bazı kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 4 KİŞİ YAKALANDI

Kimlikleri tespit edilen 4 kişi, MİT ve Emniyet birimlerince düzenlenen ortak operasyonla 25 Şubat 2026'da gözaltına alındı.

Yetkililer, güvenlik birimlerinin terör örgütlerine yönelik koordineli çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bu kapsamda daha önce de 3 Şubat 2026'da terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) yapılanmasına yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

İstanbul'daki DHKP-C hücresine yönelik son operasyonun, güvenlik kurumlarının aşırı sol terör örgütlerine karşı yürüttüğü ortak mücadele kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.