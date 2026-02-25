Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Fenerbahçeliler çok şaşıracak
Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Cimbom, yaz dönemi için ilk hamlesini Bayern Münih'in Güney Koreli yıldızı Kim Min-Jae olarak belirledi. Deneyimli stoperin, kış transfer döneminde eski kulübüne dönen Sacha Boey, Leroy Sane ve Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile de irtibat halinde olduğu belirtildi. Ayrıca Beşiktaş'ın da transfer konusunda girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray'da yoğun fikstürün yanı sıra gündemin en önemli maddelerinin başında transfer geliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yoluna devam eden Cimbom, bir kez daha İstanbul'a yıldız yağdırmak amacında.
Beşiktaş ise ara transfer döneminde yakaladığı ivmeyi yaz mevsiminde de sürdürebilmek amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercih ettiği oyuncularla devam etmekte kararlı olan yönetim, tecrübeli çalıştırıcının yanı sıra sportif direktör Serkan Reçber'den gelecek raporu bekliyor.
SALLAI'NİN BABASINDAN TRANSFER İTİRAFI
Galatasaray'da gösterdiği başarıyla adından söz ettiren ve farklı pozisyonlarda oynamasına rağmen çizgisini bozmayan Roland Sallai için babası açıklamalarda bulundu.
Tibor Sallai'nin açıklamaları şu şekilde:
"Bir baba olarak oğlumla her zaman gurur duydum; bunu taraflılık olmadan söylüyorum, gerçekten çok iyi bir çocuk. Hiçbir zaman gece hayatı, gösteriş ya da ukalalık ilgisini çekmedi. Hep ayakları yere basan, sağduyulu biri oldu."
"Galatasaray birkaç gün önce Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadı. Ben de İstanbul'a gittim ve üç unutulmaz gün geçirdim. Orada futbolun etrafındaki atmosfer inanılmaz! Taraftarlar takım ve oyuncular, özellikle de Roland için adeta çıldırıyor."
"Bir baba olarak bunu yaşamak fevkalade bir duygu. Ama oğlum da sevilmek için gerekeni yapıyor. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın iyi performans gösteriyor. Bu seviyede seçme şansı yok. Profesyonel futbolcu olarak hocanın söylediğini yapmak zorunda. Hücum özellikleri olsa da sağ bek olarak da elinden geleni yapmalı. Juventus'a karşı oynanan maçta da bunu gördüm."
"TRANSFERİN KIŞIN GERÇEKLEŞMESİNE DE ŞAŞIRMAZDIM"
"Sallai burada kendini iyi hissediyor, kulübü seviyor, her ne pahasına olursa olsun gitmek istemiyor. Ama kariyerinde bir büyük hamlenin, gerçekten büyük bir kulübün hâlâ onu beklediğini düşünüyorum. Buradan ancak dünya elitine ait bir takıma transfer olabilir. Liverpool böyle bir hedef olabilir. Açıkçası bu transferin kışın gerçekleşmesine de şaşırmazdım.
Bir menajerlik ajansı aracılığıyla temas kurulduğunu biliyorum. Hiçbir şeyi erken konuşmak istemem. Ama oğlumun yazın Galatasaray için de avantajlı bir teklif gelirse, ülke ve seviye değiştirmek için gerçekten iyi bir şansı olacak. Liverpool'un Anfield'da üç Macar oyuncuyla sahaya çıkması sıradan bir an olmazdı."
GALATASARAY'DAN HAKAN AÇIKLAMASI
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu dosyasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İtalyan basınına konuşan Kavukcu, sarı-kırmızılıların ocak ayında milli futbolcu için yeniden girişimde bulunduğunu söyledi.
OCAK AYINDA TEMAS KURULDU
Uzun süredir Hakan Çalhanoğlu'yla ilgilendiği bilinen Galatasaray, transferi henüz sonuçlandıramadı. Ancak Abdullah Kavukcu, sürecin gelecekte farklı bir noktaya gelebileceği mesajını verdi. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Kavukcu, ocak ayında Inter cephesiyle görüşme yapıldığını açıkladı.
"KIŞIN AYRILMAYACAĞI SÖYLENDİ"
Kavukcu, girişimin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Evet, ocak ayında Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha girişimde bulunduk. Inter menajerleriyle görüşme yapıldı ama Hakan'ın kışın ayrılmayacağı söylendi."
"BİR GÜN GALATASARAY İÇİN OYNAYACAĞINI GÖRECEĞİZ"
Galatasaray'ın ilgisini hiçbir zaman saklamadığını vurgulayan Kavukcu, transferin zamanlamasına dair net tarih vermese de inancını şu sözlerle dile getirdi:
"İlgimizi asla gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının simgesi ve Galatasaray takımını desteklemektedir. Ne zaman bilmiyorum ama eminim bir gün onun bizim için oynayacağını göreceğiz."
BEŞİKTAŞ'TA DEV OPERASYON
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde atılan adımlar, kısa sürede sahaya yansıdı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber yönetimindeki operasyonun ardından siyah-beyazlılarda hava değişti.
Göztepe'yi 4-0 mağlup edip Süper Lig'de 4. sıraya yükselen Beşiktaş'ta, yeni gelen isimlerin katkısı dikkat çekti. Başakşehir ve Göztepe galibiyetleriyle Avrupa kupalarına katılım yolunda kritik viraj geride kaldı.
MUTSUZLAR GİTTİ KAPTAN ORKUN DÜMENE GEÇTİ
Siyah-beyazlılar, ilk etapta kadroda sorun oluşturan ve ayrılığı planlanan isimlere yöneldi. Ligin ilk yarısında krizlerin merkezinde gösterilen Rafa Silva, Benfica'ya gönderildi. Forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Mert Günok, Jonas Svensson ve David Jurasek ile de yollar ayrıldı. Necip Uysal takımda kaldı ancak kadro planlamasında geri planda kaldı.
Portekiz'den gelen teklifi değerlendiren Demir Ege Tıknaz, 7 milyon Euro bedelle Braga'ya gitti. Sezon başında kadroya katılan Tammy Abraham ise Aston Villa'nın teklifi sonrası 21 milyon Euro ve Yasin Özcan karşılığında ayrıldı. Beşiktaş, bu hamlelerle hem maaş yükünü azalttı hem de bonservis gelirini kasasına koydu. Kaptanlığa getirilen Orkun Kökçü, liderlik rolünü net şekilde üstlendi.
SİSTEME UYGUN İSİMLER İÇİN YOĞUN MESAİ
İlk yarıdaki dalgalı tablonun ardından kupadaki Fenerbahçe galibiyeti, takımın moralini yükseltti. Devre arası kampına bu motivasyonla giren Beşiktaş, Antalya'da fiziksel seviyeyi yukarı çekmeye odaklandı.
Transfer çalışmalarında ise Sergen Yalçın'ın talepleri belirleyici oldu. Serkan Reçber'in sunduğu adaylar masaya geldi, teknik ekip oyuncuları izledi ve karar süreci raporlarla yönetildi. Başkan Serdal Adalı'ya iletilen değerlendirmelerin ardından nokta atışı hamleler devreye girdi.
EN ÖNEMLİ KRİTER: GELİYORSAN HAZIR GEL
Beşiktaş'ın ara transferdeki temel yaklaşımı netleşti: Takımında oynayan, fiziksel olarak hazır, doğrudan 11'e girebilen isimler tercih edildi. Bu nedenle görüşmeler uzadı ve pazarlıklar zorlu geçti.
Emmanuel Agbadou için Wolverhampton ile yaklaşık iki ay süren temaslar kuruldu. Süreç boyunca Sergen Yalçın ve Serkan Reçber, transfer hedefleriyle düzenli iletişim kurup rol planlamasını anlattı. Reçber'in önerisiyle Marsilya'da kadro dışı kalan Amir Murillo, fırsat transferi olarak kadroya eklendi.
Yeni isimler Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan, Kristjan Asllani ve Amir Murillo, kısa sürede ilk 11'e yerleşip etkilerini gösterdi.
SERGEN YALÇIN "OH" DEDİ, TRİBÜNLER AYAĞA KALKTI
Gol katkısıyla öne çıkan Hyeon-gyu Oh için masaya farklı alternatifler de geldi. Ancak Serkan Reçber'in önerileri arasında yer alan Koreli forvete Sergen Yalçın güçlü şekilde onay verdi. Süper Lig için en uygun profillerden biri olarak görülen 24 yaşındaki oyuncu, Genk'ten 14 milyon euro bedelle transfer edildi.
Oh, çıktığı ilk süreçte 3 maçta 3 gol kaydedip taraftarla hızlı bağ kurdu.
TAKIMDAŞLIK HİSSİ YÜKSELDİ, HEDEF NETLEŞTİ
Sergen Yalçın'ın göreve gelişinden sonra tesislerde iletişim trafiği güçlendi. Oyuncularla bire bir temas arttı, geçmişten taşınan olumsuz hava zamanla dağıldı. Bu dönüşümde kupadaki Fenerbahçe galibiyeti kırılma anı olarak öne çıktı.
Hazır gelen yeni transferler de bu atmosferle birlikte adaptasyon sürecini hızla atlattı. Fiziksel seviye yükselirken Beşiktaş, kalan haftalarda Avrupa hedefi ve Türkiye Kupası için yarışını daha güçlü şekilde sürdürmeye başladı.
DEV DÜELLO
Trendyol Süper Lig'in iki büyük kulübü Beşiktaş ile Galatasaray hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Alman basınında yer alan haberde, iki kulübün de Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'yi yaz dönemi için listesine aldığı öne sürüldü.
ALMAN BASININDAN REKABET VURGUSU
TZ.de'nin duyurduğu iddiada, Beşiktaş ile Galatasaray'ın Güney Koreli stoper için yarış halinde bulunduğu, İstanbul ekiplerinin yaz döneminde transferi sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi. Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe döneminde Türkiye'de önemli iz bıraktığı ve bu nedenle yeniden Süper Lig ihtimalinin gündeme geldiği aktarıldı.
GALATASARAY CEPHESİNDE ESKİ TAKIM ARKADAŞI DETAYI
Haberde, Galatasaray'ın Kim Min-Jae dosyasında, oyuncunun eski takım arkadaşları Leroy Sane, Victor Osimhen ve Sacha Boey ile temas kurduğu ve süreçte bu isimlerin görüşlerine başvurduğu kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'TA KORELİ PROFİLİ ÖNE ÇIKTI
Beşiktaş tarafında ise Hyeon-gyu Oh transferinin ardından Koreli oyunculara ilginin arttığı, listede Kim Min-Jae'nin yanı sıra Midtjylland forması giyen Han-beom Lee'nin de yer aldığı iddia edildi. Haberde Kim Min-Jae'nin bu adaylar arasında daha üst sırada değerlendirildiği vurgulandı.
SÖZLEŞME 2028'E KADAR
Öte yandan Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.
AVRUPA'DAN DA İLGİ İDDİASI
Kim Min-Jae için Avrupa'da da ilgi bulunduğu öne sürülürken, İngiliz basınında Chelsea ve Tottenham'ın oyuncuyu yaz listesine aldığına dair haberler gündeme geldi.