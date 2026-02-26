Çinli Wang'ı öldüren katillerin GPS kayıtları ortaya çıktı: 2.5 milyon dolarlık kripto izi
İstanbul Arnavutköy'de elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde toprağa dik olarak gömülü bulunan Çinli iş adamını öldüren ekibin Yong Wang'ı adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Çinli iş insanını öldürdükleri iddia edilen 4 şüphelinin kullandığı aracın GPS sinyalleri saniye saniye incelendi. Aracın hareket kayıtları, cinayet öncesi planlı bir izleme yapıldığı iddiasını güçlendirdi. Öte yandan Wang’ın kripto hesabında bahsedilen tarihler aralığında toplamda 2.5 milyon dolarlık bir hesap hareketinin olduğu iddia edildi.
- İstanbul Arnavutköy'de elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde toprağa gömülü bulunan Çinli iş insanı Yong Wang'ı öldüren şüphelilerin maktulü adım adım takip ettiği ortaya çıktı.
- 3 erkek şüpheli 2025 Aralık ayında keşif amacıyla İstanbul'a gelerek Wang'ın konakladığı otel çevresinde inceleme yaptı ve ardından Çin'e döndü.
- 4 erkek şüpheli 16 Ocak'ta, 1 kadın şüpheli ise 19 Ocak'ta İstanbul'a giriş yaparak planın ikinci aşamasını başlattı.
- Şüphelilerin kullandığı aracın GPS kayıtları, Wang'ın önce otelinin keşfedildiğini ardından planlı şekilde takip edildiğini gösterdi.
- Wang'ın kripto hesabında 20-21 Ocak tarihleri arasında 2,5 milyon dolarlık hesap hareketi tespit edildi ve şüpheliler bu tarihte Çin'e gitti.
İstanbul Arnavutköy'de elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde toprağa dik olarak gömülü bulunan Çinli iş adamını öldüren ekibin Yong Wang'ı adım adım takip ettiği ortaya çıktı.
Wang'ın cansız bedeniyle ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
ÇİNLİ İŞ İNSANI YONG WANG CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
3 erkek şüpheli, 2025 Aralık ayında keşif amacıyla İstanbul'a geldi. Wang'ın konakladığı otel çevresinde inceleme yapan şüphelilerin, keşfin ardından Çin'e döndükleri belirlendi.
Planın ikinci aşamasında ise 4 erkek şüpheli 16 Ocak'ta İstanbul'a giriş yaptı. Kadın şüphelinin ise 19 Ocak'ta Türkiye'ye geldiği tespit edildi.
GPS SİNYALİ İLE ADIM ADIM İZLEDİLER
Yong Wang'ı öldürdükleri iddia edilen 4 şüphelinin kullandığı aracın GPS sinyalleri saniye saniye incelendi. Soruşturma dosyasına giren teknik incelemeye göre şüpheliler, ilk olarak Wang'ın konakladığı otelin önüne giderek keşif yaptı. Ardından iş insanını adım adım takip etmeye başladıkları belirlendi.
PLANLI BİR İZLEME YAPTILAR
Aracın hareket kayıtları, cinayet öncesi planlı bir izleme yapıldığı iddiasını güçlendirdi.
KRİPTO HESABINDA 2.5 MİLYON DOLARLIK HAREKET
Erkek şüpheliler 21 Ocak'ta, kadın şüpheli ise 20 Ocak'ta İstanbul Havalimanı üzerinden Çin'e gittiği tespit edildi. Wang'ın kripto hesabında bahsedilen tarihler aralığında toplamda 2.5 milyon dolarlık bir hesap hareketinin olduğu iddia edildi.