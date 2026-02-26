Çinli Wang'ı öldüren katillerin GPS kayıtları ortaya çıktı: 2.5 milyon dolarlık kripto izi

GPS SİNYALİ İLE ADIM ADIM İZLEDİLER Yong Wang'ı öldürdükleri iddia edilen 4 şüphelinin kullandığı aracın GPS sinyalleri saniye saniye incelendi. Soruşturma dosyasına giren teknik incelemeye göre şüpheliler, ilk olarak Wang'ın konakladığı otelin önüne giderek keşif yaptı. Ardından iş insanını adım adım takip etmeye başladıkları belirlendi.

Cesedin bulunduğu arazi

PLANLI BİR İZLEME YAPTILAR



Aracın hareket kayıtları, cinayet öncesi planlı bir izleme yapıldığı iddiasını güçlendirdi.

KRİPTO HESABINDA 2.5 MİLYON DOLARLIK HAREKET



Erkek şüpheliler 21 Ocak'ta, kadın şüpheli ise 20 Ocak'ta İstanbul Havalimanı üzerinden Çin'e gittiği tespit edildi. Wang'ın kripto hesabında bahsedilen tarihler aralığında toplamda 2.5 milyon dolarlık bir hesap hareketinin olduğu iddia edildi.