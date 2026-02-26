"Kabe'de Hacılar" ilahisinin zil sesi yapılmasından rahatsız olan veli Soner Akbal gözaltında

Kocaeli'de bulunan Çenesuyu İlkokulu ve ortaokulunda zil sesinin "Kabe'de Hacılar" ilahisinin kullanılmasından rahatsız olan veli Soner Akbal İstanbul'da gözaltına alındı.



İLAHİDEN RAHATSIZ OLDU: "BURASI KABE DEĞİL"



Okul'daki zil sesinin "Kabe'de Hacılar" ilahisi olması nedeniyle müdürle tartışan ve "Ramazanda ilahiyi zil sesi yapamazsınız. O zaman diğer inançların özel günlerinde de aynı hassasiyeti gösterin. Bu yaptığınız kanunsuzluk. Burası Kâbe değil " gibi ifadeler kullandı. Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada yayıldı, siyasi isimlerin de dahil olduğu tartışmalarla birlikte olay Türkiye gündemine oturdu.



Tepkilerin ardından okul yönetimi zil sesini yeniden değiştirdi. Ancak bu kez bazı veliler, ilahinin kaldırılmasına karşı çıkarak okul önünde hoparlörle ilahi çaldı.

EŞİT YURTTAŞLIK SAVUNMASI



Yaşanan gelişmelerin sonrası okula gelerek müdürle tartışan Akbal, kamuoyuna açıklamada bulunarak ifadelerinin farklı yerlere çekildiğini belirtti.



İlahiye karşı olmadığını, amacının tüm inançlara eşit yaklaşılması gerektiğini vurgulamak olduğunu dile getiren Akbal, "Ben ilahiyi kötülemedim. Sadece eşit yurttaşlık hassasiyetini hatırlatmak istedim. Bu noktaya geleceğini düşünmedim" dedi. Ayrıca okul müdürüyle video öncesinde görüştüğünü, kendisine genelge olduğu bilgisinin verildiğini ancak genelgede zil sesi değişikliğiyle ilgili açık bir hüküm bulunmadığını savundu.