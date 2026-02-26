CHP fokur fokur! Oğuz Kaan Salıcı Özgür Özel'i "İşportacı Adnan"dan vurdu: "KK'ya oy vermedim" diyene rozet, "Arınalım" diyene ihraç

CHP'de "arınalım" diyenlere yönelik "cadı avı" sürüyor. Genel Merkezi'ndeki Silivri tandanslı disiplin mekanizması aykırı görüşlere giyotin gibi kesik atıyor.



Parti içi muhalefetin Ankara'da yaptığı sır toplantıyla eş güdümlü olarak ihraç operasyonları hız kazandı.



"Rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı" diyen 30 CHP'li ihraç edildi.



Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın sadık vekiller ise Genel Merkez'e ve "Ekremci" YDK'ya bayrak açtı.





SALICI: PARTİ İÇİ DEMOKRASİYE DARBE



CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, ihraç operasyonlarını "parti içi demokrasiye darbe" olarak tanımladı.



Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Salıcı, Özgür Özel'i "açıklayacağım" deyip altında ezildiği bir konudan vurdu.



CHP'li Salıcı, "Sayın Genel Başkanımızın Adalet Bakanı'nın malvarlığını açıklama sözü hem parti hem de ülke kamuoyunda güçlü bir beklenti yaratmıştır. Kamuoyu Sayın Genel Başkanımızdan söz konusu iddiaları duymak isterken geçmişte ilçe başkanlığını yapmış arkadaşlarımızın Partimizden ihraç edilmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir" ifadelerini kullandı.