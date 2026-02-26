CHP fokur fokur! Oğuz Kaan Salıcı Özgür Özel'i "İşportacı Adnan"dan vurdu: "KK'ya oy vermedim" diyene rozet, "Arınalım" diyene ihraç
CHP'de "arınalım" diyenlere yönelik başlatılan ihraç operasyonu taşları yerinden oynattı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın sadık vekilleri açtığı isyan bayrağına Oğuz Kaan Salıcı da eklendi. İhraçları, parti içi demokrasiye darbe olarak niteleyen Salıcı, "CHP'nin kapısının, “ortak cumhurbaşkanı adayımıza oy vermemekle” övünenlere dahi açıldığı bir dönemde, ilçe başkanlığını üstlenen arkadaşlarımıza kapatılması izahı güç" dedi. Bilindiği üzere "Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" diyen isim CHP Ankara Milletvekli Adnan Beker. Bu durum 6 Ok'taki "İşportacı Adnan" kavgasını yeniden alevlendirdi.
CHP'de "arınalım" diyenlere yönelik "cadı avı" sürüyor. Genel Merkezi'ndeki Silivri tandanslı disiplin mekanizması aykırı görüşlere giyotin gibi kesik atıyor.
Parti içi muhalefetin Ankara'da yaptığı sır toplantıyla eş güdümlü olarak ihraç operasyonları hız kazandı.
"Rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı" diyen 30 CHP'li ihraç edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın sadık vekiller ise Genel Merkez'e ve "Ekremci" YDK'ya bayrak açtı.
SALICI: PARTİ İÇİ DEMOKRASİYE DARBE
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, ihraç operasyonlarını "parti içi demokrasiye darbe" olarak tanımladı.
Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Salıcı, Özgür Özel'i "açıklayacağım" deyip altında ezildiği bir konudan vurdu.
CHP'li Salıcı, "Sayın Genel Başkanımızın Adalet Bakanı'nın malvarlığını açıklama sözü hem parti hem de ülke kamuoyunda güçlü bir beklenti yaratmıştır. Kamuoyu Sayın Genel Başkanımızdan söz konusu iddiaları duymak isterken geçmişte ilçe başkanlığını yapmış arkadaşlarımızın Partimizden ihraç edilmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir" ifadelerini kullandı.
"İŞPORTACI ADNAN" KAVGASI YENİDEN ALEVLENDİ
Bir yandan da CHP'deki "işportacı Adnan" kavgası yeniden alevlendi.
"Kılıçdaroğlu'na oy vermedim"diyen Adnan Beker'e CHP rozeti takılmasını hatırlatıp 30 yıllık partililerin ihraç edilmesine isyan eden Salıcı şu ifadeleri kullandı:
Partimizin siyasi rakibi kendi üyeleri değil, ülkeyi yöneten iktidardır.
Sokakta demokrasiden, çoğulculuktan ve ifade özgürlüğünden söz ederken, bu ilkeleri evimizin içinde uygulamamak tutarsızlıktır. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısının, "ortak cumhurbaşkanı adayımıza oy vermemekle" övünenlere dahi açıldığı bir dönemde, Partimizin en zor görevlerinden ilçe başkanlığını üstlenen arkadaşlarımıza kapatılması izahı güç bir durumdur.
Kuşkusuz, parti disiplini kurumsal işleyişin temelidir. Ancak gençlik kollarında çalışmış, Partimize emek vermiş insanların derdini dinlemek ve sesini duymak da parti disiplininin bir parçasıdır.
Parti içinde, herhangi bir hakarete başvurmadan, fikir temelinde ve ifade özgürlüğü sınırları içinde eleştiri dile getirmek bir haktır. Yüksek Disiplin Kurulu'nun eleştirilere tahammülsüz davranması; tweet atana, yazı yazana, haber yapana, karikatür çizene dava açılan bir ortamda partimizin ahlaki üstünlüğünü de zedelemektedir.
ÖZGÜR ÖZEL'E "ATATÜRK'ÜN KOLTUĞU" HATIRLATMASI
Özgür Özel'in Atatürk'ün oturduğu koltuğun ilkelerini benimseyemediğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Parti içi eleştiri hakkı", daimi yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partililere mirasıdır. Atatürk'ün koltuğu üstün bir makamdır. O koltukta oturan herkesin bu ilkeleri bilmesi ve benimsemesinde fayda vardır" dedi.
PARTİDEKİ HİZİP ÇATIŞMASI TESCİLLENDİ
Ayrıca Salıcı'nın CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP çatısı altında olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi, parti içindeki hizip çatışmasını bir kez daha gösterdi.
SADIK VEKİLLER GENEL MERKEZ BAYRAK AÇTI
Öte yandan partideki ihraçlara CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da tepki gösterdi.
"KARA LEKE"
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de ihraçları "kara leke" olarak niteledi.