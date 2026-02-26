ABD gazetesi yazdı: İran’a önce İsrail’in saldırmasını istiyorlar: Silah krizi mi var? Stoklar neden saklanıyor?

Trump'ın danışmanları, İran'a ilk saldırıyı İsrail'in yapmasından yana olduğunu ve bunun ABD kamuoyunda destek oluşturmaya yardımcı olacağını düşünüyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, ABD'nin 2025 yılında Standard Missile-3 füzelerinin yüzde 20'sine kadarını ve THAAD füzelerinin yüzde 20 ila 50'sini ateşlediğini tahmin ediyor.

İran ve ABD, İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşme masasına otururken karşılıklı tehditler devam ediyor.

İran ve ABD bugün bir kez daha İsviçre'nin Cenevre kentinde masaya otururken bir yandan da karşılıklı tehditler devam ediyor. Savaş mı anlaşma mı derken dünyanın gözü Washington-Tahran hattından ayrılmıyor.

ABD 300'den fazla savaş uçağı, dev uçak gemisi filoları ve çok sayıda mühimmatı Orta Doğu'ya adeta yığdı. ABD gazetesi Politico'ya göre ise Pentagon yetkilileri ve Kongre üyeleri, İran'a yönelik uzun süreli saldırıların ABD askeri stoklarını tükenme noktasına getirebileceği ve ülkeyi daha savunmasız hale getirebileceği konusunda giderek daha fazla uyarıda bulunuyor.

CENTCOM'un Orta Doğu'daki üsleri

ORTA DOĞU'DAKİ EN BÜYÜK ASKERİ YIĞINAK

Pentagon'un Irak Savaşı'ndan bu yana Orta Doğu'daki en büyük askeri yığınağını yaptı. Görüşmelere yakın bir kaynağa göre, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, ocak ayından bu yana ordunun hava savunma füzelerinin yetersizliği konusunda endişelerini dile getiriyor.

ABD'den Orta Doğu'daki üslerine dev yığınak!

MADURO, HUSİLER, İRAN…

Trump'ın Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalanması, Yemen'deki Husi grubuna saldırılar ve İran'a geçtiğimiz yıl düzenlenen saldırı konusunda Pentagon'a güvendiğini belirten Politico, "Bu operasyonların çoğu, önemli sayıda Standard Missile-3, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) önleyici füzesi ve Patriot füzesinin tüketilmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Politico açıkça ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı askeri gücün göstermelik olduğunu işaret ediyor. Fakat Politico'nun Pentagon iddiaları ise haberin İran'ı manipüle edip rehavete kapılmasını sağlamak için yayımlandığına yönelik soru işaretleri de oluştu.

ABD'NİN SAVUNMASI MI TAHRAN'IN FÜZELERİ Mİ?

Savunma sanayisinin üretim karmaşıklığı ve hızı nedeniyle gelen füzelere karşı koruma sağlayan kritik hava savunma önleyicilerini üretmekte yıllardır zorlandığını vurgulayan Politico, şu ifadeleri kullandı: