ABD gazetesi yazdı: İran’a önce İsrail’in saldırmasını istiyorlar: Silah krizi mi var? Stoklar neden saklanıyor?
ABD Orta Doğu’ya devasa bir yığınak yaparken ABD gazetesi Politico, askeri stok uyarısı yaptı. Politico’ya göre Pentagon İran'a yönelik uzun süreli saldırıların ABD askeri stoklarını tükenme noktasına getirebileceği ve ülkeyi daha savunmasız hale getirebileceği konusunda giderek daha fazla uyarıda bulunuyor. Öte yandan Washington’ın İran’a önce İsrail’in saldırmasını istediği iddia ediliyor. Peki ABD'nin Orta Doğu'daki yığınağı göstermelik mi yoksa Politico İran'ı manipüle mi etmeye çalışıyor?
- İran ve ABD, İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşme masasına otururken karşılıklı tehditler devam ediyor.
- Pentagon yetkilileri ve Kongre üyeleri, İran'a yönelik uzun süreli saldırıların ABD askeri stoklarını tükenme noktasına getirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
- ABD, Irak Savaşı'ndan bu yana Orta Doğu'daki en büyük askeri yığınağını yaparak 300'den fazla savaş uçağı ve dev uçak gemisi filoları konuşlandırdı.
- Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, ABD'nin 2025 yılında Standard Missile-3 füzelerinin yüzde 20'sine kadarını ve THAAD füzelerinin yüzde 20 ila 50'sini ateşlediğini tahmin ediyor.
- Trump'ın danışmanları, İran'a ilk saldırıyı İsrail'in yapmasından yana olduğunu ve bunun ABD kamuoyunda destek oluşturmaya yardımcı olacağını düşünüyor.
İran ve ABD bugün bir kez daha İsviçre'nin Cenevre kentinde masaya otururken bir yandan da karşılıklı tehditler devam ediyor. Savaş mı anlaşma mı derken dünyanın gözü Washington-Tahran hattından ayrılmıyor.
ABD'DE ASKERİ STOK UYARISI
ABD 300'den fazla savaş uçağı, dev uçak gemisi filoları ve çok sayıda mühimmatı Orta Doğu'ya adeta yığdı. ABD gazetesi Politico'ya göre ise Pentagon yetkilileri ve Kongre üyeleri, İran'a yönelik uzun süreli saldırıların ABD askeri stoklarını tükenme noktasına getirebileceği ve ülkeyi daha savunmasız hale getirebileceği konusunda giderek daha fazla uyarıda bulunuyor.
ORTA DOĞU'DAKİ EN BÜYÜK ASKERİ YIĞINAK
Pentagon'un Irak Savaşı'ndan bu yana Orta Doğu'daki en büyük askeri yığınağını yaptı. Görüşmelere yakın bir kaynağa göre, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, ocak ayından bu yana ordunun hava savunma füzelerinin yetersizliği konusunda endişelerini dile getiriyor.ABD'den Orta Doğu'daki üslerine dev yığınak!
MADURO, HUSİLER, İRAN…
Trump'ın Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalanması, Yemen'deki Husi grubuna saldırılar ve İran'a geçtiğimiz yıl düzenlenen saldırı konusunda Pentagon'a güvendiğini belirten Politico, "Bu operasyonların çoğu, önemli sayıda Standard Missile-3, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) önleyici füzesi ve Patriot füzesinin tüketilmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.
Politico açıkça ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı askeri gücün göstermelik olduğunu işaret ediyor. Fakat Politico'nun Pentagon iddiaları ise haberin İran'ı manipüle edip rehavete kapılmasını sağlamak için yayımlandığına yönelik soru işaretleri de oluştu.
ABD'NİN SAVUNMASI MI TAHRAN'IN FÜZELERİ Mİ?
Savunma sanayisinin üretim karmaşıklığı ve hızı nedeniyle gelen füzelere karşı koruma sağlayan kritik hava savunma önleyicilerini üretmekte yıllardır zorlandığını vurgulayan Politico, şu ifadeleri kullandı:
Altı mevcut ve eski ABD yetkilisi ve Kongre üyesiyle yapılan görüşmeler, İran'ın sürekli karşılık vermesinin, zaten zayıflayan ABD hava savunmasını tüketebileceği ve bölgedeki on binlerce Amerikan askerini Tahran'ın füze saldırılarına karşı korumasız bırakabileceği yönündeki yaygın endişeleri ortaya koydu.
ABD ÖNCE İSRAİL'İN SALDIRMASINI İSTİYOR
Politico ayrıca Trump'ın danışmanlarının İran'a ilk saldırıyı İsrail'in yapmasından yana olduğunu belirtti. İran'ı misillemeye sevk edecek bir İsrail saldırısının mantıklı görüldüğü ve bunun muhtemel bir Amerikan askeri harekatı için ABD kamuoyunda destek oluşturmaya yardımcı olacağı aktarıldı.
SİLAH STOKLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?
Savunma Bakanlığı ulusal güvenlik gerekçeleriyle silah stoklarının detaylarını açıklamıyor, ancak analistler ABD stoklarının zaten azalmaya başladığı konusunda uyarıyor. Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, ABD'nin 2025 yılında elinde bulunması beklenen Standard Missile-3 füzelerinin yüzde 20'sine kadarını ve Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) füzelerinin ise yüzde 20 ila 50'sini ateşlediğini tahmin ediyor.