PKK'nın fesih çağrısının yıl dönümünde ikinci çağrı! İmralı kaleme aldı DEM'liler okuyacak: Abdullah Öcalan ne mesaj verecek?

Hızlı Özet Göster İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Öcalan'ın kaleme aldığı mesajı kamuoyuna açıklayacak.

Öcalan'ın son görüşmede süreçte ikinci aşamaya geçildiğini belirttiği ve silah bırakan örgüt üyelerinin topluma uyumu ile siyasetin demokratikleştirilmesine yönelik değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun oy çokluğuyla kabul edilmesiyle beraber Terörsüz Türkiye süreci ivmelendi.



Önümüzdeki dönemde hukuksal ve yapısal adımların hız kanacağı değerlendirilirken gözler İmralı'ya çevrildi. Terörsüz Türkiye'de ikinci aşama! İmralı'dan yeni mesaj gelecek

ÖCALAN'DAN YAZILI MESAJ GELECEK



DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 27 Şubat 2025'te PKK'ya yapılan fesih çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalan'dan yeni ve yazılı bir mesaj geleceğini duyurdu.

İmralı, 27 Şubat 2025'te PKK'ya fesih çağrısı yapmıştı





Bu kapsamda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, yarın saat 11.00'de Çankaya'da buluşacak.



Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'ndeki buluşmada İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Öcalan'ın kaleme aldığı ve İmralı Adası'nda son yaptıkları görüşmede kendilerine verdiği yeni bir mesajı da kamuoyuna açıklayacak.