Serenay Sarıkaya ve Mert Demir havalimanında görüntülendi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinin yaklaşık 3 yıldır devam eden bir ilişkisi bulunuyor.

Fotoğraflar nerede ve ne zaman çekildi?

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir neden gündem oldu?

Mert Demir'in ʺÇok aşığımʺ dediği ilişkisi, havalimanındaki samimi görüntülerle bir kez daha kanıtlandı. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve X üzerinden alınmıştır)

EDİTÖR NOTU

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in havalimanı görüntüleri, dijital çağda "doğallığın" ne kadar büyük bir etkileşim gücüne sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Profesyonel çekimlerin aksine, bir hayranın objektifinden yansıyan habersiz kareler, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok daha samimi ve inandırıcı bulunuyor.