Savcıya suikast talimatı: Susturun ya da öldürün
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tutuklu ve hükümlülerin avukat görüşmelerine yönelik yeni yasal düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından, organize suç soruşturmalarında yaşanan çarpıcı bir olay gündeme geldi. Kritik operasyonları yürüten bir Cumhuriyet savcısının suç örgütünün hedefi haline geldiği, örgüt bağlantılı bir avukat aracılığıyla savcıya görüşme teklifinde bulunulduğu ve soruşturma dosyalarına yansıyan ifadelerde savcıya yönelik suikast tehdidi yer aldığı öne sürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, hükümlü ve tutukluların avukat görüşmelerine ilişkin yasal düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından, cezaevi ve adliye süreçlerine dair dikkat çeken bir olay kamuoyuna yansıdı.
Bakan Gürlek, mevcut uygulamada yasal mevzuat boşluğu bulunduğunu belirterek, avukat görüşmeleri ve tutuklular arasında not iletilmesine ilişkin yeni düzenleme yapılacağını açıklamış, "Yasal düzenleme yapacağız. Cezaevlerine saat sabah sekizde gelip gece çıkıyorlar. Tutukluların avukatlarla görüşmesi ve not vermesi konusunda eksiklik var" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamaların ardından yürütülen bazı soruşturmalara ilişkin çarpıcı bir örnek ortaya çıktı.
SAVCIYI HEDEF ALAN TEKLİF İDDİASI
Yeni nesil organize suç yapılanmalarına yönelik operasyonlarıyla bilinen bir Cumhuriyet savcısının, yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle suç örgütünün hedefi haline geldiği öne sürüldü.
İddiaya göre örgütle bağlantılı bir avukatın adliyeye gelerek savcıya, "Örgüt yöneticisi seninle telefon üzerinden görüşmek istiyor" dediği öğrenildi. Söz konusu görüşme teklifine ve yaşanan gerginliğe odada bulunan diğer Cumhuriyet savcılarının da tanıklık ettiği belirtildi.
400 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLADI
2021 yılından bu yana örgüte yönelik kritik soruşturmaları yürüten savcının, yaklaşık 400 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyle suç yapılanmasına önemli darbe vurduğu ifade edildi.
Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise örgüt üyelerine ait olduğu değerlendirilen ses kayıtlarında, savcı hakkında tehdit ve hakaret içerikli ifadelerin yer aldığı tespit edildi. Kayıtlarda savcının yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle kendisinden "intikam alınacağı" yönünde söylemlerin bulunduğu bildirildi.
"SUSTURUN YA DA ÖLDÜRÜN" TALİMATI İDDİASI
Dosyaya giren bir itirafçı beyanına göre, örgüt yöneticilerinin savcı hakkında, "Üzerimize çok geliyor, para verip susturalım, kabul etmezse suikast düzenleyip öldürelim" şeklinde talimat verdiği öne sürüldü.
Aynı süreçte bir avukatın yeniden adliyeye gelerek savcıya,"Örgüt yöneticisi seninle telefonda görüşmek istiyor"teklifinde bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.
MAHKEME SALONUNDA TEHDİTLER
Tehditlerin yalnızca soruşturma süreciyle sınırlı kalmadığı, duruşmalar sırasında da devam ettiği belirtildi. Örgüt üyelerinin mahkeme salonlarında savcıya yönelik hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı, bu durumun resmi tutanaklara da yansıdığı ifade edildi.
SAVCIDAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI
Soruşturmaların odağındaki Cumhuriyet savcısı ise yaşanan sürece ilişkin, "Yapmış olduğum soruşturmalar nedeniyle örgütün hedefi haline gelmiş bulunmaktayım. Benim ve ailemin can güvenliği bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.