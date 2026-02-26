Savcıya suikast talimatı: Susturun ya da öldürün

Hızlı Özet Göster Bir itirafçı ifadesine göre, organize suç örgütü yöneticilerinin, soruşturmaları yürüten Cumhuriyet savcısı için "para verip susturun, kabul etmezse öldürün" talimatı verdiği iddia edildi.

Örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen bir avukatın, adliyeye gelerek savcıya örgüt yöneticisinin kendisiyle telefonda görüşmek istediği yönünde bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Soruşturmaların odağındaki Cumhuriyet savcısı, yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin olmadığını belirtti.

Örgüt üyelerinin, duruşma salonlarında savcıya yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu ve bu durumun mahkeme tutanaklarına yansıdığı ifade edildi.

Savcının, 2021'den bu yana yürüttüğü soruşturmalar kapsamında yaklaşık 400 şüpheli hakkında iddianame hazırlayarak suç yapılanmasına önemli bir darbe vurduğu kaydedildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, hükümlü ve tutukluların avukat görüşmelerine ilişkin yasal düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından, cezaevi ve adliye süreçlerine dair dikkat çeken bir olay kamuoyuna yansıdı. Bakan Gürlek, mevcut uygulamada yasal mevzuat boşluğu bulunduğunu belirterek, avukat görüşmeleri ve tutuklular arasında not iletilmesine ilişkin yeni düzenleme yapılacağını açıklamış, "Yasal düzenleme yapacağız. Cezaevlerine saat sabah sekizde gelip gece çıkıyorlar. Tutukluların avukatlarla görüşmesi ve not vermesi konusunda eksiklik var" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaların ardından yürütülen bazı soruşturmalara ilişkin çarpıcı bir örnek ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Gürlek (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) SAVCIYI HEDEF ALAN TEKLİF İDDİASI Yeni nesil organize suç yapılanmalarına yönelik operasyonlarıyla bilinen bir Cumhuriyet savcısının, yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle suç örgütünün hedefi haline geldiği öne sürüldü. İddiaya göre örgütle bağlantılı bir avukatın adliyeye gelerek savcıya, "Örgüt yöneticisi seninle telefon üzerinden görüşmek istiyor" dediği öğrenildi. Söz konusu görüşme teklifine ve yaşanan gerginliğe odada bulunan diğer Cumhuriyet savcılarının da tanıklık ettiği belirtildi.