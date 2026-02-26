MSB'den düşen F-16 uçağı açıklaması: Sınırdaki radar izi için havalandı

"ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR" ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sonlandırma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakanlık, Suriye'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'na 90'ıncı üye olarak katılmasının ve Şam yönetiminin sahadaki otoritesini artırmasının bu süreçte etkili olduğunu belirtti. Açıklamada, ABD'nin Suriye ve Irak'taki faaliyetlerinin devletin ilgili birimlerince anlık olarak takip edildiği kaydedildi.

Bakanlık, dezenformasyona karşı vatandaşları uyararak yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

"S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde, harekat ihtiyaçlarımız doğrultusunda göreve hazır durumdadır. Bu sistemlerin Somali'de kullanılmasına yönelik herhangi bir planlama bulunmamaktadır. Bu konuda ortaya atılan iddialar tamamen spekülatiftir."

S-400'ler S-400'LERİN SOMALİ'YE GÖNDERİLECEĞİ İDDİASINA YALANLAMA Son günlerde gündeme gelen " S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'ye sevk edileceği" yönündeki haberlere de açıklık getirildi. Somali ile yapılan savunma ve ekonomik iş birliği anlaşmalarının kararlılıkla sürdüğü hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

5 terörist teslim oldu.



5 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Balıkesir'de konuşlu 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğradığını hatırlatarak, olayın meydana geliş sebebinin, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağını belirterek, şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve asil millete başsağlığı diledi.

Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya, karada, denizde ve havada, ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümü nedeniyle, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle yad ederek, gazilere, şehit ve gazilerin ailelerine saygı ve şükranlarını sundu.