Dünya Aslan'ı konuştu! İşte manşetler

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında Juventus'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Galatasaray, ilk maçtaki avantajıyla üst tura yükseldi. Uzatmalara giden ve kritik kararların çıktığı karşılaşma, Avrupa basınında manşetlere taşındı.

"DESTANSI AMA YETMEDİ"

Tuttosport, Juventus'un hakem ve VAR kararlarına rağmen üstün oynadığını yazarken, son sözü Osimhen'in söylediğini vurguladı.

La Gazzetta dello Sport, siyah-beyazlıların geri dönüşle umutlandığını ancak uzatmalarda yıkıldığını belirtti.

Corriere dello Sport, Lloyd Kelly'nin kırmızı kartına dikkat çekti.

Football Italia ise "Destansı mücadele geri dönüşe yetmedi" ifadesini kullandı.