Dünya Aslan'ı konuştu! İşte manşetler
Galatasaray, Juventus’a deplasmanda 3-2 kaybetmesine rağmen tur atladı. Kırmızı kart, penaltı ve uzatmalara sahne olan mücadele dış basında geniş yankı buldu. İngilizler Juventus'un gördüğü kırmızı kart için 'suç niteliğinde' yorumunu yaptı. İşte atılan manşetler...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında Juventus'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Galatasaray, ilk maçtaki avantajıyla üst tura yükseldi. Uzatmalara giden ve kritik kararların çıktığı karşılaşma, Avrupa basınında manşetlere taşındı.
"DESTANSI AMA YETMEDİ"
Tuttosport, Juventus'un hakem ve VAR kararlarına rağmen üstün oynadığını yazarken, son sözü Osimhen'in söylediğini vurguladı.
La Gazzetta dello Sport, siyah-beyazlıların geri dönüşle umutlandığını ancak uzatmalarda yıkıldığını belirtti.
Corriere dello Sport, Lloyd Kelly'nin kırmızı kartına dikkat çekti.
Football Italia ise "Destansı mücadele geri dönüşe yetmedi" ifadesini kullandı.
ALMANYA VE FRANSA'DA GERİ DÖNÜŞ VURGUSU
Bild, Galatasaray'ın Juventus'un mucizesini engellediğini yazdı.
L'Equipe, uzun süre 10 kişi oynayan Juventus'un üç farkı kapattığını ancak uzatmalarda elendiğini aktardı.
France24, Galatasaray'ın "Juve kabusunda hayatta kaldığını" ifade etti.
İNGİLTERE VE İSPANYA'DA OSIMHEN ÖN PLANDA
BBC Sport, Osimhen ve Barış Alper'in uzatma gollerine dikkat çekerek Galatasaray'ın son 16'ya yükseldiğini yazdı.
AS ve Marca, Juventus'un geri dönüşüne rağmen Osimhen'in hayalleri yıktığını manşetine taşıdı.
Irish Independent, Galatasaray'ın muazzam geri dönüşe uzatmalarda dur dediğini belirtti.
NİJERYA'DA TARİH VURGUSU
All Nigeria Soccer, Osimhen'in attığı golle kulüp rekoru kırdığını yazdı.
The Cable ise Nijeryalı yıldızın golünün Galatasaray'ı 12 yıl sonra ikinci tura taşıdığını öne çıkardı.
Karşılaşmadaki kırmızı kart ve hakem kararları da tartışma yarattı. İngiliz Goal, Lloyd Kelly'nin kırmızı kartını "suç niteliğinde" olarak yorumladı.
Yahoo Sports, "Juventus kaptanı, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısındaki geri dönüşleri yarım kalınca ağlayacak gibi oldu." dedi.
DAZN ise Juventus'un geri dönüşünün uzatmalarda sona erdiğini vurguladı.