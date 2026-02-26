Bahçeli'den Başkan Erdoğan'ın 72. yaşına özel 72 gül | Allah lafzı, Hz. Muhammed'in adı ve Fetih Suresi detayı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş gününü 72 gülle kutladı. Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye olarak hazırlattığı İslam ülkelerine ait harita lazer gravürde Allah lafzı, Hz. Muhammed'in ve 4 halifenin adı, Fetih Suresi ve Anadolu desenleri yer aldı. Bahçeli daha önce Başkan Erdoğan için "Günümüzün Sultan Süleymanı'dır" demişti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş gününü kutladı.
Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününe özel 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür hazırlattı.
Haritada Allah (C.C.) lafzı, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) ve 4 halifenin ismi ile Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunması dikkatlerden kaçmadı.
72 GÜL VE FETİH SURELİ TABLO
Konuya ilişkin MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu; köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir.
BAHÇELİ: ERDOĞAN GÜNÜMÜZÜN SÜLEYMANI'DIR
Bahçeli daha önce Başkan Erdoğan için "Günümüzün Sultan Süleymanı'dır" demişti.
"KUDÜS'ÜN 5. FATİHİ NEDEN SİZ OLMUYORSUNUZ?"
Başkan Erdoğan'a Kudüs'ün "5. lideri neden siz olmuyorsunuz?" çağrısı yaptığını anlatan Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:
Bahçeli, "Hz. Ömer Kudüs'ü fethetti, Selahattin Eyyubi fethetti, Yavuz Sultan Selim fethetti, Abdülhamit Kudüs'ü ihya etti. Bu dört isim tarihsel semboldür. Sayın Cumhurbaşkanı'na 'Neden siz beşinci olmuyorsunuz?' dedim"ifadelerini kullandı.