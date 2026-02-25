ABD'den Orta Doğu'ya devasa sevkiyat! İran'a saldırı yaklaşıyor mu? 300'den fazla savaş uçağı konuşlandırıldı

İsrail'in, ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından olan ve İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a göre "düşman topraklarına sızmak ve hava savunma sistemlerini ve radar tesislerini devre dışı bırakmak" için kullanılabilecek 12 ABD yapımı "F-22 Raptor" hayalet savaş uçağı da teslim aldığı aktarılıyor.

Dün itibarıyla ABD'deki Langley Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan ve muhtemelen İngiltere'deki RAF Lakenheath üzerinden İsrail'deki diğerlerine katılacak olan 6 "F-22" daha görüldü.

Umman Denizi'ndeki ABD uçakları

ABD İRAN'IN TÜM TESİSLERİNİ YOK ETMEMİŞ MİYDİ?

Beyaz Saray'da dün basın mensuplarıyla bir araya gelen Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya da hazırdır. Dolayısıyla, bu konuda nihai kararı her zaman Başkan verir." ifadelerini kullanmıştı.

Leavitt, "ABD, İran'a ait nükleer tesisleri tamamen yok ettiyse, İran'ın şu anda nükleer kapasite noktasında nasıl bir tehdit olduğu"yönündeki bir soruya Trump'ın açıklamalarıyla cevap vermişti.