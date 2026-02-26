Bakan Şimşek'ten ekonomik güven endeksi açıklaması: "Şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı"

Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 100,7 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

ŞUBAT AYINDA 100,7 DEĞERİNİ BULDU



Buna göre, ocakta 99,4 olan endeks, şubatta yüzde 1,4 artarak 100,7 değerini buldu. Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,3 yükselerek 85,7'ye çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,1 artışla 104,1 olarak kayıtlara geçti.