Bakan Şimşek'ten ekonomik güven endeksi açıklaması: "Şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı"
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 100,7 değerini aldı. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomik Güven Endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı.Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz." dedi.
ŞUBAT AYINDA 100,7 DEĞERİNİ BULDU
Buna göre, ocakta 99,4 olan endeks, şubatta yüzde 1,4 artarak 100,7 değerini buldu. Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,3 yükselerek 85,7'ye çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,1 artışla 104,1 olarak kayıtlara geçti.
Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8 olarak devam etti. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,9 artışla 115,9'a yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 83,9 değerini aldı.
SON 5 YILIN VERİLERİ
Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:
|Aylar/Yıllar
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Ocak
|102,6
|99,9
|99,6
|99,7
|99,4
|Şubat
|99,7
|99,4
|99,2
|99,2
|100,7
|Mart
|96,6
|99,3
|100,4
|100,8
|Nisan
|96
|102,8
|99,3
|96,5
|Mayıs
|98,3
|104,2
|98,4
|96,5
|Haziran
|95
|101,7
|95,9
|96,5
|Temmuz
|94,5
|99,7
|94,3
|96,1
|Ağustos
|95,1
|94,5
|93,1
|97,7
|Eylül
|95,1
|95,7
|95
|97,7
|Ekim
|98
|96,8
|98,1
|98
|Kasım
|97,7
|95,5
|97,1
|99,3
|Aralık
|98,6
|96,5
|98,8
|99,4
GÜVEN ENDEKSİ EŞİK DEĞERİ AŞTI
Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ekonomik Güven Endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı.
Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor.
Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor.
Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz."