10 ton kokainin arkasındaki baronlar yakalandı: Parseh Koeroglu'nun Brezilya ve İsrail bağı!
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, Türkiye’de ele geçirilen 10 ton 250 kilogram kokainin arkasındaki 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan "Hamit Başkan" lakaplı Mehmet Şerif Yakşı’nın otobüs ve kamyonları paravan olarak kullanarak yıllardır sevkiyat yaptığı, örgütün tepe ismi Parseh Koeroglu’nun ise Brezilya bağlantılı operasyonları yönettiği ortaya çıktı. Ele geçirilen paketlerdeki İsrail bayraklı logonun, Koeroglu’ya ait uyuşturucuyu işaret ettiği belirtildi.
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, farklı zamanlarda el geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonın arka planı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MASAK iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen adli istinabe süreçleri kapsamında karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları yapıldı. Bu bilgi ve belgelerden suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen kişiler tespit edildi.
10 TON KOKAİN İLE BAĞLARI VAR
Yapılan araştırmalarda, söz konusu kişilerin Türkiye'de ele geçirilen toplam 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düm sabah (25 Şubat) İstanbul merkezli Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, 1 ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
BARONLAR ALINDI
Peki operasyon kapsamında kimler gözaltına alındı, baronlar nasıl yakalandı? A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş operasyonda gözaltına alınan isimleri deşifre ederek bağlantılarına ilişkin çarpıcı detaylar verdi.
MEHMET ŞERİF YAKŞI: OTOBÜSLERİ PARAVAN OLARAK KULLANDI
Yakalanan en kritik isimlerden biri olan ve "Hamit Başkan"lakabıyla bilinen Mehmet Şerif Yakşı'nın Mersin'de ele geçirildiğini belirten Mehmet Karataş,"Örgüt yöneticisi olan Yakşı, nakliye organizasyonu noktasında uzmanlaşmış bir isimdir; şehirlerarası yolcu otobüslerini ve kamyonları paravan olarak kullanarak yıllardır uyuşturucu sevkiyatı yapmıştır,"bilgisini verdi. Karataş, zanlının kaçış planına dair ise, "Deşifre olduğunu anlayan Yakşı, örgüt üyelerine 'hicret edip gidelim artık, bu kanal çözüldü' diyerek Brezilya'ya kaçma hazırlığı yaparken yakalanmıştır."ifadelerini kullandı.
"ERMENİ" LAKAPLI PARSEH KOEROGLU VE İSRAİL BAĞLANTISI
Operasyonun en tepesindeki isim olarak gösterilen Parseh Koeroglu'nun faaliyetlerine değinen Mehmet Karataş, "Serkan Keskin ve Haluk Yılmaz gibi baronların asıl patronu 'Ermeni' lakaplı Parseh Koeroglu'dur. Brezilya'dan Türkiye'ye sokulan kokainin yaklaşık yüzde 70'i bu şahsın talimatıyla gelmektedir,"dedi.
Koeroglu'nun karanlık geçmişine dair detaylar veren Karataş, "Bu şahsın ismi Susurluk soruşturmasında da şüpheli olarak geçmektedir ve haftalık 5 milyon Euro gibi devasa bir kara parayı Türkiye'ye sokma planı kriptolu cihazların çözülmesiyle deşifre edilmiştir." dedi.
İSRAİL BAYRAKLI LOGO
Ele geçirilen uyuşturucu paketlerinin üzerindeki gizemli sembollere açıklık getiren Mehmet Karataş, "Operasyonlarda ele geçirilen tonlarca uyuşturucunun üzerinde İsrail bayraklı bir logo bulunuyor. Bu logo Parseh Koeroglu'nun kendisine ait uyuşturucuları damgalamak için kullandığı bir simgedir." açıklamasında bulundu.
Karataş, "Piyasaya sürülen uyuşturucuda bu logoyu görüyorsanız, o malın doğrudan Koeroglu'na ait olduğu bilinmektedir; kendisinin şu an İsrail'de olduğu değerlendirilmektedir," ifadelerini kullandı.