10 ton kokainin arkasındaki baronlar yakalandı: Parseh Koeroglu'nun Brezilya ve İsrail bağı!

MEHMET ŞERİF YAKŞI: OTOBÜSLERİ PARAVAN OLARAK KULLANDI

Yakalanan en kritik isimlerden biri olan ve "Hamit Başkan"lakabıyla bilinen Mehmet Şerif Yakşı'nın Mersin'de ele geçirildiğini belirten Mehmet Karataş,"Örgüt yöneticisi olan Yakşı, nakliye organizasyonu noktasında uzmanlaşmış bir isimdir; şehirlerarası yolcu otobüslerini ve kamyonları paravan olarak kullanarak yıllardır uyuşturucu sevkiyatı yapmıştır,"bilgisini verdi. Karataş, zanlının kaçış planına dair ise, "Deşifre olduğunu anlayan Yakşı, örgüt üyelerine 'hicret edip gidelim artık, bu kanal çözüldü' diyerek Brezilya'ya kaçma hazırlığı yaparken yakalanmıştır."ifadelerini kullandı.

"ERMENİ" LAKAPLI PARSEH KOEROGLU VE İSRAİL BAĞLANTISI

Operasyonun en tepesindeki isim olarak gösterilen Parseh Koeroglu'nun faaliyetlerine değinen Mehmet Karataş, "Serkan Keskin ve Haluk Yılmaz gibi baronların asıl patronu 'Ermeni' lakaplı Parseh Koeroglu'dur. Brezilya'dan Türkiye'ye sokulan kokainin yaklaşık yüzde 70'i bu şahsın talimatıyla gelmektedir,"dedi.

Koeroglu'nun karanlık geçmişine dair detaylar veren Karataş, "Bu şahsın ismi Susurluk soruşturmasında da şüpheli olarak geçmektedir ve haftalık 5 milyon Euro gibi devasa bir kara parayı Türkiye'ye sokma planı kriptolu cihazların çözülmesiyle deşifre edilmiştir." dedi.