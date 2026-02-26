Özel üniversitede 'dönem ödevi' kavgası: Göğsüne 3 bıçak!
İstanbul Beyoğlu’nda bir özel üniversitede dönem ödevi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kanlı bitti. Aynı fakültede okuyan iki öğrenci arasında başlayan kavga, yangın merdiveninde bıçaklı saldırıya dönüştü. 21 yaşındaki Serhan M. göğsünden 3 kez bıçaklanarak ağır yaralandı. Kaçan şüpheli Ferhat D. kısa sürede polis tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Beyoğlu'ndan bir özel üniversitede öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti.
Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı.
İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.'yi yangın merdivenine çağırdı.
Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi göğsünden 3 kez bıçakladı.
Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı. Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Serhan M.' yi ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.
Gözaltına alınan Ferhat D., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ferhat D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat D.'nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi.