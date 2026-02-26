Özel üniversitede 'dönem ödevi' kavgası: Göğsüne 3 bıçak!

Ferhat D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi ve daha önce poliste bir suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay sonrası ağır yaralanan Serhan M., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı ve durumunun ciddiyeti devam ediyor.

Ferhat D., Serhan M.'yi yangın merdivenine çağırarak burada göğsünden 3 kez bıçakladı.

İstanbul Beyoğlu'ndaki özel bir üniversitede Eczacılık Fakültesi öğrencileri Serhan M. ve Ferhat D. arasında dönem ödevi nedeniyle tartışma çıktı.

İstanbul Beyoğlu'ndan bir özel üniversitede öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı.