Kasımpaşalı komşuları Başkan Erdoğan’ı anlattı: 10 numara bir adam
Kasımpaşa'da mütevazı bir evde dünyaya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 72. yaşını kutluyor. Başkan Erdoğan'ın komşuları çocukluk ve gençlik yıllarındaki azmi, dürüstlüğü ve futbola olan tutkusuyla tanınan Başkan Erdoğan’ı “10 numara bir adam” sözleriyle anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş günü Kasımpaşalı komşuları tarafından mesajlarla kutlandı.Kasımpaşa’nın dar sokaklarından dünya sahnesine: Başkan Erdoğan 72 yaşında!
KASIMPAŞA'DAN DÜNYA LİDERLİĞİNE
26 Şubat 1954'te Kasımpaşa'da dünyaya gelen Erdoğan, çocukluk ve gençlik yıllarını mütevazı sokaklarda geçirdi.
Piyale Paşa İlkokulu ve İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Erdoğan, futbola ve şiire olan ilgisiyle de öne çıkıyordu. Kasımpaşa Camialtı Spor Kulübü'nde genç yaşta futbola başlayan Erdoğan, saha içindeki hırsı ve azmiyle tanınıyordu.
A Haber ekibi, Başkan Erdoğan'ın büyüdüğü mahalleye giderek o günlerin tanıklarıyla konuştu. Mahalle sakinleri, Erdoğan için "10 numara adam" vurgusu yaparken, "Onun yerini kim tutar, kimse tutamaz. Çok iyidir o, tuttuğunu koparan bir kimsedir. Biz onu o zamanlardan beri dürüstlüğüyle biliriz" ifadelerini kullandı.
"NAMAZ VE FENERBAHÇE HASTASIYDI"
O günleri hatırlayan bir komşusu, "Tayyip ile yaşaman lazım... Namaz ve Fenerbahçe hastasıydı. Annesi Tenzile Hanım gece 1-2'de gelmesini beklerdi, o ise sabah 5'te yine yollara düşerdi..."sözleriyle Erdoğan'ın çalışma azmine dikkat çekti.
"ÇOK GÜZEL GOLCÜYDÜ"
Eski bir futbol arkadaşı, "Çok güzel golcüydü, hızlıydı. Hava toplarında çok başarılıydı. İdmana da maça da hep beraber giderdik."dedi.
Başka bir arkadaşı ise,"Kasımpaşa'dan Kuzu ben, kaptan doğum günün kutlu olsun..." diyerek o yılların samimiyetini dile getirdi.
Mahalleli bir teyze, "Eskiden hiçbir şeyimiz yoktu; suyumuz yoktu, tüpümüz yoktu. Bak şimdi doğalgazda oturuyorum, ısınıyorum... Allah ondan razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin..."dualarıyla minnetini ifade etti.
Bir başka mahalle sakini ise sevgisini, "Happy birthday Tayyip Baba... Benim ömrüm varsa ona versin, o gittikten sonra ne olacak?" sözleriyle aktardı.