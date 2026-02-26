Kasımpaşalı komşuları Başkan Erdoğan’ı anlattı: 10 numara bir adam

Piyale Paşa İlkokulu ve İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Erdoğan, futbola ve şiire olan ilgisiyle de öne çıkıyordu. Kasımpaşa Camialtı Spor Kulübü'nde genç yaşta futbola başlayan Erdoğan, saha içindeki hırsı ve azmiyle tanınıyordu.

A Haber ekibi, Başkan Erdoğan'ın büyüdüğü mahalleye giderek o günlerin tanıklarıyla konuştu. Mahalle sakinleri, Erdoğan için "10 numara adam" vurgusu yaparken, "Onun yerini kim tutar, kimse tutamaz. Çok iyidir o, tuttuğunu koparan bir kimsedir. Biz onu o zamanlardan beri dürüstlüğüyle biliriz" ifadelerini kullandı.

"NAMAZ VE FENERBAHÇE HASTASIYDI"

O günleri hatırlayan bir komşusu, "Tayyip ile yaşaman lazım... Namaz ve Fenerbahçe hastasıydı. Annesi Tenzile Hanım gece 1-2'de gelmesini beklerdi, o ise sabah 5'te yine yollara düşerdi..."sözleriyle Erdoğan'ın çalışma azmine dikkat çekti.