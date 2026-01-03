Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen’in 32 milyonluk dev kolyesi

Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in doğum günü için tercih ettiği kolye, futbol ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Değeri yaklaşık 32 milyon TL olarak belirtilen kolyenin 1,5 kilo ağırlığında olduğu ve tam 986 karat elmasla süslendiği öğrenildi. Gösterişli tasarımıyla dikkat çeken kolye, futbol dünyasında bugüne kadar görülen en büyük ve en dikkat çekici mücevherlerden biri olarak değerlendiriliyor. Özel tasarım kolyede, Nijerya bayrağının renkleri, Osimhen'in sahadaki lakabı haline gelen "VO9" baş harfleri ile "Tüm Zamanların En İyisi" anlamına gelen "GOAT" ifadesini simgeleyen bir figür yer alıyor. Osimhen'in doğum günü kutlamalarında boynunda görülen dev elmas kolye, tüm ihtişamı ile kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce yorum aldı.

