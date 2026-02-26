Başkan Erdoğan’a 5 liderden doğum günü telefonu: Aliyev, Miçotakis...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması konusundaki kararlılık vurgulandı.