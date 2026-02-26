Başkan Erdoğan’a 5 liderden doğum günü telefonu: Aliyev, Miçotakis...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü vesilesiyle İlham Aliyev, Aleksandar Vučić, Şevket Mirziyoyev, Denis Bećirović ve Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.
- Yabancı devlet liderleri, gerçekleştirdikleri görüşmelerde Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
- Görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması konusundaki kararlılık vurgulandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Liderler görüşmelerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Başkan Erdoğan da liderlere teşekkür etti.
Başkan Erdoğan görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılıklarını belirttiler.