Türkiye'nin statları Avrupa'ya damga vurdu: UEFA'nın listesinde zirve
UEFA’nın European Club Finance and Investment Landscape ülke verilerine göre Türkiye’deki kulüplerin toplam geliri 877 milyon euroya ulaştı. Bu rakam, Türk kulüplerini Avrupa’da 7. sıraya taşıdı. Aynı veride 147 milyon euroluk maç günü geliriyle yine 7. sırada yer alınırken, 80 milyon euroluk yerel yayın geliriyle 10’uncu, 65 milyon euroluk UEFA geliriyle ise 9’uncu sırada bulunuldu. Ayrıca devletin veya yerel idarelerin yaptığı statlar bakımından ise ilk zirveye Türkiye oturdu.
Rapora göre toplam gelirin 605 milyon euroluk bölümü futbolcu maaşlarına gitti. Yüzde 69'luk ücret/gelir oranıyla Türkiye bu alanda Avrupa'da 6. sırada yer aldı. Net transfer sonucu ise eksi 20 milyon euro olarak kaydedildi ve bu kalemde Türkiye, 55 ülke içinde 51. sırada gösterildi.
ÖZSERMAYEDE AVRUPA'NIN EN ZAYIF TABLOSU
UEFA verilerinde Türk kulüplerinin net özsermayesi eksi 275 milyon euro olarak ölçüldü. Bu sonuçla Türkiye, UEFA'ya üye 55 ülke arasında son sırada yer aldı. Negatif özsermayeye sahip kulüp sayısı da 14 olarak kayda geçti ve bu başlıkta da son sırada bulunuldu.
BANKA BORCU 396 MİLYON EURO SEVİYESİNDE
Türk kulüplerinin brüt banka borcu 396 milyon euro olarak yer aldı. Türkiye bu kalemde Avrupa'da 6. sırada gösterildi. Aynı görselde, verinin önceki mali döneme göre 333 milyon euro daha düşük olduğu bilgisi de yer aldı.
MÜLKİYET YAPISI VE YATIRIMCI TABLOSU
UEFA verilerine göre kulüplerin yüzde 37'si özel mülkiyet yapısında bulunuyor. En az bir yabancı hissedarı olan kulüp sayısı ise 1 olarak gösterildi. Ayrıca 4 kulüpte çoklu kulüp yatırımı bağlantısı bulunduğu, 2020'den bu yana 5 kulüpte de devir ya da sahiplik değişimi yaşandığı kaydedildi.
STADYUMLARDA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEYİZ
Raporda Türkiye, belediye ya da devlet mülkiyetindeki stadyum oranında yüzde 100 ile Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Son 10 yılda gerçekleşen 29 büyük stadyum projesiyle de bu alanda yine zirvede gösterildi.
KÂRLILIKTE OLUMLU, BİLANÇODA TEMKİNLİ TABLO
UEFA verilerinde Türkiye için vergi öncesi sonuç 94 milyon euro artı olarak yer aldı ve bu başlıkta 2. sıra görüldü.