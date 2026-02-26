Türkiye'nin statları Avrupa'ya damga vurdu: UEFA'nın listesinde zirve

Hızlı Özet Göster Türk kulüplerinin net özsermayesi eksi 275 milyon euro olarak ölçüldü ve UEFA'ya üye 55 ülke arasında son sırada yer aldı.

Toplam gelirin 605 milyon euroluk bölümü futbolcu maaşlarına gitti ve yüzde 69'luk ücret/gelir oranıyla Türkiye Avrupa'da 6. sırada yer aldı.

Türk kulüplerinin brüt banka borcu 396 milyon euro olarak kaydedildi ve bu kalemde Avrupa'da 6. sırada gösterildi.

Türkiye belediye ya da devlet mülkiyetindeki stadyum oranında yüzde 100 ile Avrupa'da ilk sırada yer aldı ve son 10 yılda 29 büyük stadyum projesi gerçekleştirildi.

Türkiye için vergi öncesi sonuç 94 milyon euro artı olarak kaydedildi ve bu başlıkta 2. sırada gösterildi.

Rapora göre toplam gelirin 605 milyon euroluk bölümü futbolcu maaşlarına gitti. Yüzde 69'luk ücret/gelir oranıyla Türkiye bu alanda Avrupa'da 6. sırada yer aldı. Net transfer sonucu ise eksi 20 milyon euro olarak kaydedildi ve bu kalemde Türkiye, 55 ülke içinde 51. sırada gösterildi.

ÖZSERMAYEDE AVRUPA'NIN EN ZAYIF TABLOSU

UEFA verilerinde Türk kulüplerinin net özsermayesi eksi 275 milyon euro olarak ölçüldü. Bu sonuçla Türkiye, UEFA'ya üye 55 ülke arasında son sırada yer aldı. Negatif özsermayeye sahip kulüp sayısı da 14 olarak kayda geçti ve bu başlıkta da son sırada bulunuldu.