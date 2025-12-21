Joshua’dan boks dersi

Boks dünyası, Anthony Joshua ile Jake Paul arasındaki büyük maçı merakla bekliyordu. Amerika'nın Miami şehrinde gerçekleşen karşılaşmada, iki kez dünya ağır siklet şampiyonu olan Joshua, rakibini 6. rauntta nakavt ederek maçı kazandı. Karşılaşma için iki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödendiği belirtildi... Youtuber Paul maçtan sonra yaptığı açıklamada "Çenemin kırıldığını düşünüyorum" diye konuştu

Ünlü Youtuber Jake Paul'un maçta çenesinin kırıldığı belirtiliyor... Her iki sporcu da maçtan 50 milyon Dolar kazandı.