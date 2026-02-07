Bebek Otel soruşturmasından otel müdürü Altunbudak'tan yeni itiraf: Kızları kariyer vaadiyle kandırdı

Bebek Otel'in müdürü Arif Altunbulak

KADINLARI KARİYER VAATLERİ İLE TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel'in müdürü Arif Altunbulak'ın savcılık ifadesindeki itirafları ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Altunbulak, Yıldırım'ın otelde genç kadınlarla sık sık görüştüğünü, bu kadınlara kariyer vaatleri vererekyakınlık kurmaya çalıştığını ve bu görüşmelerin organizasyonunun dışarıdan sağlandığını belirtti.