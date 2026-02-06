Uyuşturucu ve fuhuşta +18 operasyon: Taha Özer, Simge Barankoğlu ve Ebru Akman gözaltında!
Sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarına arasında Bebek Otel'deki fuhuş partilerine genç kadınları gönderdiği iddia edilen “Fatoş Mama” lakaplı Fatma Yılmaz, müstehcen paylaşımlarıyla bilinen Instagram'da 11.9 milyon takipçisi bulunan Taha Özer, +18 içerik üreticisi Simge Barankoğlu ve "Naz Fraoula" olarak tanınan Ebru Arman da bulunuyor.
MAMA DA GÖZALTINDA
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ve birçok isme kadın ayarladığı iddia edilen'Mama' Fatma Yılmaz gözaltına alındı.
FENOMENLER GÖZALTINDA
Gözaltına alınan isimler arasında müstehcen yayın yaptıkları belirlenen sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya,"Naz Fraoula"olarak tanınan Ebru Arman, Arif iskilip ve Heves Güzel gözaltına alındı.
EVİNDEN ESRAR ÇIKTI
Gözaltına alınan Heves Güzel'in evinde esrar maddesi de ele geçirildi.
SOSYAL MEDYADA MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİYLE BİLİNİYOR
Öte yandan sosyal medyada "Yerli Dan Bilzerian" olarak tanınan Taha Özer, 2018 yılında hesapları üzerinden paylaştığı müstehcen videolar nedeniyle gözaltına alınmıştı.
DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANMIŞTI
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu 56 gün cezaevinde kalıp serbest kaldıktan sonra İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alınmıştı. Gözaltı nedeni olarak ise dolandırıcılık olduğu belirtildi.