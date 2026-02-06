Uyuşturucu ve fuhuşta +18 operasyon: Taha Özer, Simge Barankoğlu ve Ebru Akman gözaltında!

Sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip, Heves Güzel ve Fatma Yılmaz olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.