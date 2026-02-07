Suriye'nin enerjisi Türkiye'ye emanet: Maden için ekip gitti

Suriye'ye doğal gaz ihracatı noktasında 2 Ağustos 2025'te Kilis üzerinden hattı Suriye'ye bağladıklarını ve doğal gaz ihracatının başladığını belirten Bakan Bayraktar, "Azerbaycan'dan gelen gazı Socar, Katar, Türkiye ortaklığında oraya ulaştırdık" dedi. Suriye'ye yapılan ihracatın ticari bir faaliyet olduğunu ve bedelsiz yapılmadığını anlatan Bayraktar, ortaya Katar'ın da büyük bir finansman koyduğunu belirterek "Bu işte Katar finansmanı var, ne kadar daha devam eder. Suriye'yi ayağa kaldırmak için 300 milyar dolara ihtiyaç var. Sonuçta Suriye'deki kaynakları ekonomiye katmak lazım. Bunlar maden, doğalgaz, petrol" ifadelerini kulandı.

Bakan Bayraktar, şu an Suriye'de maden konusunda bir ekibimizin çalışmalar yürüttüğünü hatırlattı

MADEN İÇİN EKİP GİTTİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Maden konusunda şu anda bir ekibimiz Suriye'de, oradaki maden sahaları ile ilgili bir çalışmamız var. Petrol ve doğal gazda imkân kabiliyetleri neyse o ekonomiye kazandırılabilir. Suriye savaştan önce yaklaşık 330 bin varil günde petrol üretiyordu. 2000'lerin başında günde 600 bin variller üretiyordu. Dolayısıyla o rezervler şu anda ne durumda, şimdi 25-30 bin varil üretim yapılıyor. Dolayısıyla tekrar bu üretimi artırma konusunda da Suriye tarafıyla konuşuyoruz. Türk şirketlerinin TPAO'nun yapacağı katkılar olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla Suriye içinden bunu üretebilirse o zaman daha kalıcı bir ekonomik ilerleme olur"açıklamasında bulundu.