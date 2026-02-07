Suriye'nin enerjisi Türkiye'ye emanet: Maden için ekip gitti
Esad rejiminin devrilmesinin ardından hızla toparlanan Suriye’nin enerji yatırımlarında Türkiye başrol oynayacak. Türk şirketlerin gaz ve güneş enerjisi santrali inşa edeceği Suriye için doğal gaz ihracatına başlandı. Bakanlık madenler için de Suriye’ye ekip gönderdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması için yaklaşık 300 milyar dolara ihtiyaç bulunduğunu, bunun da Şam'ın enerji kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılmasıyla sağlanabileceğini ifade etti. Bu kapsamda Suriye madenlerinin ülkenin ekonomisine kazandırılması için Türkiye'den bir heyet bölgeye giderken, petrol üretiminin artırılması için de TPAO'nun devreye girmesi hedefleniyor.
Bakan Bayraktar, Suriye'ye yönelik süren enerji iş birliklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede,"Suriye'ye 8 Aralık'ta Esad rejiminin sona erdiği günden sonra ilk giden ekip biz olduk. Bakanlık olarak kara yolu ile ciddi bir ekip gönderdik. Suriye'de hayatı normale döndürmek, insanların asgari ihtiyaçlarını karşılamaları hedefi doğrultusunda gittik. Özellikle elektrikle ilgili tespitlerimiz, yaptıklarımız, yapacaklarımız var. Suriye'nin kuzeyine verdiğimiz elektrik miktarı artıyor"diye konuştu.
TÜRK ŞİRKETLER YAPACAK
TAKVİM'den Barış Şimşek'in haberine göre, Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum, Suriye'de 7 milyar dolar yatırımla toplam 5 bin megavat kurulu güce ulaşacak 4 doğal gaz kombine çevrim santrali ve 1 güneş enerjisi santrali inşa edecek. Kasım 2025'te imzalanan anlaşmaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Bayraktar,"Türk şirketleri Katarlı ortakları ile beraber orta ve uzun vadeli doğalgaz çevrim santrali yapacaklar. Suriye'nin muhtelif yerlerinde yapılacak santraller, ülke refahına önemli katkı sunacak" şeklinde konuştu.
300 MİLYAR DOLARLIK DÖNÜŞÜM
Suriye'ye doğal gaz ihracatı noktasında 2 Ağustos 2025'te Kilis üzerinden hattı Suriye'ye bağladıklarını ve doğal gaz ihracatının başladığını belirten Bakan Bayraktar, "Azerbaycan'dan gelen gazı Socar, Katar, Türkiye ortaklığında oraya ulaştırdık" dedi. Suriye'ye yapılan ihracatın ticari bir faaliyet olduğunu ve bedelsiz yapılmadığını anlatan Bayraktar, ortaya Katar'ın da büyük bir finansman koyduğunu belirterek "Bu işte Katar finansmanı var, ne kadar daha devam eder. Suriye'yi ayağa kaldırmak için 300 milyar dolara ihtiyaç var. Sonuçta Suriye'deki kaynakları ekonomiye katmak lazım. Bunlar maden, doğalgaz, petrol" ifadelerini kulandı.
MADEN İÇİN EKİP GİTTİ
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Maden konusunda şu anda bir ekibimiz Suriye'de, oradaki maden sahaları ile ilgili bir çalışmamız var. Petrol ve doğal gazda imkân kabiliyetleri neyse o ekonomiye kazandırılabilir. Suriye savaştan önce yaklaşık 330 bin varil günde petrol üretiyordu. 2000'lerin başında günde 600 bin variller üretiyordu. Dolayısıyla o rezervler şu anda ne durumda, şimdi 25-30 bin varil üretim yapılıyor. Dolayısıyla tekrar bu üretimi artırma konusunda da Suriye tarafıyla konuşuyoruz. Türk şirketlerinin TPAO'nun yapacağı katkılar olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla Suriye içinden bunu üretebilirse o zaman daha kalıcı bir ekonomik ilerleme olur"açıklamasında bulundu.