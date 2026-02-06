Epstein’in ölümünde Trump iddiası: Mark Epstein’den FBI’a suikast ihbarı
ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna açtığı yeni FBI kayıtları, Jeffrey Epstein’in 2019’daki cezaevi ölümüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Belgelerde, Epstein’in kardeşi Mark Epstein’in FBI’a ilettiği ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ı işaret eden çevrim içi ihbarın yanı sıra, Epstein’in son günlerine dair cezaevi raporları da yer aldı.
- ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein'in, ağabeyinin cezaevinde öldürüldüğünü iddia ettiği yeni belgeleri kamuoyuna açıkladı.
- Mark Epstein, 2023 yılında FBI'a yaptığı ihbarda, kardeşinin "isim vermek üzere olduğu" için öldürüldüğünü ve cinayete dönemin Başkanı Donald Trump'ın yetki verdiğini öne sürdü.
- Adalet Bakanlığı, dosyalarda Trump'a yönelik yer alan suçlamaları "asılsız ve sansasyonel" olarak nitelendirerek reddetti.
- Yeni yayımlanan belgeler, Epstein'in ölümünden haftalar önce hücresinde intihara teşebbüs ettiğini de ortaya koydu.
- Mark Epstein'in ihbarının, FBI'ın çevrim içi sistemi üzerinden yapıldığı ve acil olmayan bir durum olarak kaydedildiği belirtildi.
ABD'de cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ilişkin tartışmalar, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) kamuoyuna açtığı yeni belgelerle yeniden gündeme geldi.
Açıklanan dosyalar arasında, Epstein'in kardeşi Mark Epstein'in, ölümün ardından Federal Bureau of Investigation'a (FBI) yaptığı resmi ihbar da yer aldı. Mark Epstein, 2023 yılında ilettiği başvuruda, kardeşinin cezaevi hücresinde öldürüldüğünü ve bunun "isim vermek üzere olduğu" için gerçekleştiğini öne sürdü.
Söz konusu iddia, ABD Adalet Bakanlığı'nın salı günü yayımladığı 11 bin yeni dosya arasında kamuoyuna yansıdı. Bakanlığın, Epstein'in yaşamı ve ölümüne ilişkin belgeleri aşamalı olarak açıklamasıyla birlikte, 2019 yılında New York Brooklyn'deki Metropolitan Detention Center'da meydana gelen ölümüne dair soru işaretleri yeniden tartışma konusu oldu. Resmî kayıtlara göre Epstein, burada yargılanmayı beklediği sırada intihar etti.
FBI'YA ÇEVRİM İÇİ İHBAR
Dosyalara yansıyan bilgilere göre, Mark Epstein 22 Şubat 2023 tarihinde, Doğu Saati ile 18.24'te, tips.fbi.gov üzerinden FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne (NTOC) çevrim içi bir ihbarda bulundu. NTOC bünyesinde görev yapan bir Tehdit Bildirimi İnceleme Uzmanı (TIE) tarafından hazırlanan kayıtlarda, ihbarın "durum farkındalığı" amacıyla ilgili birimlere iletildiği belirtildi.
Belgede, Mark Epstein'e ait cep telefonu numarası, e-posta hesabı, ikamet adresi ve İnternet Protokolü (IP) adresinin FBI sistemlerine kaydedildiği, ihbarın acil olmadığı, hayata yönelik bir tehdit içermediği ve "diğer" kategorisinde değerlendirildiği bilgisine yer verildi.
"İSİM VERMEK ÜZEREYKEN ÖLDÜRÜLDÜ"
FBI kayıtlarında yer alan ihbar metninde Mark Epstein, kardeşinin ölümünün intihar olmadığı görüşünü dile getirdi. İhbarda, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın bu olayda rolü olduğu iddiası da yer aldı. Belgelerde şu ifadeler kullanıldı:
"Jeffrey Epstein hapishane hücresinde öldürüldü. İsimler vermek üzere olduğu için öldürüldüğüne inanmak için nedenlerim var. Başkan Trump'ın bu cinayete yetki verdiğine inanıyorum."
Donald Trump ise geçmişte Epstein ile arkadaşlık ilişkisi bulunduğunu kabul etmiş, ancak ölümle herhangi bir bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları defalarca reddetmişti. Adalet Bakanlığı yetkilileri, salı günü sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, dosyalarda Trump'a yönelik yer alan suçlamaları "asılsız ve sansasyonel" olarak nitelendirdi. Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:
"Bu belgelerin bir kısmı, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI'a sunulan ve Başkan Trump'a yönelik gerçek dışı iddialar içermektedir. Açıkça belirtmek gerekir ki bu iddialar temelsiz ve yanlıştır; en ufak bir inandırıcılığı olsaydı, bugüne kadar Trump'a karşı çoktan silah olarak kullanılmış olurdu."
ÖLÜMDEN HAFTALAR ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİ
Yeni yayımlanan belgelerde, Epstein'in ölümünden haftalar önce intihara teşebbüs ettiğine dair ayrıntılar da yer aldı. Cezaevleri Bürosu'nun 23 Temmuz 2019 tarihli iç raporuna göre Epstein, hücresinin zemininde boynunda ev yapımı bir ilmik ile fetüs pozisyonunda bulundu. Raporda, Epstein'in olay sırasında nefes aldığı ve bilincinin açık olduğu, cezaevi personelinin talimatlarına uymadığı ve bu olayın ardından bir gün süreyle intihar gözetimine alındığı kaydedildi.
"DURUŞMA ÖNCESİ İNTİHAR ETMEZDİ"
Mark Epstein, daha önce CNN'e verdiği sesli röportajda, ağabeyinin Trump ile olan ilişkisi ve ölümüne dair açıklamalarda bulunmuştu.
Jeffrey Epstein ve Trump'ın 1990'lardaki ilişkisini "çok iyi arkadaşlar" şeklinde nitelendiren Mark Epstein, ağabeyinin Trump'ın bir "sahtekar" olduğunu anlamasının ardından ilişkini kestiğini söylemişti.
Mark Epstein, Trump'ın 2016'da seçimleri sonrası ağabeyini aradığını ileri sürerek Trump'ın Epstein ile "buna inanabiliyor musun" minvalinde bir telefon konuşması yaptığını söylemişti.
Ağabeyinin ölümünün intihar olmadığını, öldüğü tarihe yakın bir duruşması olduğunu belirten Mark Epstein, "Jeffrey'i tanıyorsam, duruşmadan önce intihar etmezdi." ifadelerini kullanmıştı.