Epstein’in ölümünde Trump iddiası: Mark Epstein’den FBI’a suikast ihbarı

Mark Epstein (Takvim)

"İSİM VERMEK ÜZEREYKEN ÖLDÜRÜLDÜ"

FBI kayıtlarında yer alan ihbar metninde Mark Epstein, kardeşinin ölümünün intihar olmadığı görüşünü dile getirdi. İhbarda, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın bu olayda rolü olduğu iddiası da yer aldı. Belgelerde şu ifadeler kullanıldı:

"Jeffrey Epstein hapishane hücresinde öldürüldü. İsimler vermek üzere olduğu için öldürüldüğüne inanmak için nedenlerim var. Başkan Trump'ın bu cinayete yetki verdiğine inanıyorum."

Donald Trump ise geçmişte Epstein ile arkadaşlık ilişkisi bulunduğunu kabul etmiş, ancak ölümle herhangi bir bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları defalarca reddetmişti. Adalet Bakanlığı yetkilileri, salı günü sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, dosyalarda Trump'a yönelik yer alan suçlamaları "asılsız ve sansasyonel" olarak nitelendirdi. Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu belgelerin bir kısmı, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI'a sunulan ve Başkan Trump'a yönelik gerçek dışı iddialar içermektedir. Açıkça belirtmek gerekir ki bu iddialar temelsiz ve yanlıştır; en ufak bir inandırıcılığı olsaydı, bugüne kadar Trump'a karşı çoktan silah olarak kullanılmış olurdu."