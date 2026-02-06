Hatay’daki dönüşüm umut verdi, İstanbul'da risk sürüyor! Şükrü Ersoy TAKVİM’e konuştu: Erzincan'daki 4.9'luk sarsıntı...

Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. "Asrın Felaketi"nin 3. yıl dönümünde Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren, felaketin en ağır hasarı verdiği Hatay'da, deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ile bir araya geldi.

''Hızlanmalıyız! Yüzde yüz hazır değiliz!''

Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren, Enkaz yığınlarından umutla yükselen yeni Hatay'da Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ile konuştu. Ersoy, hem Hatay'daki dönüşüme hem de Türkiye'nin deprem gerçeğine dair çarpıcı mesajlar verdi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy haber sorumlumuz Ahmet Zeren’e açıklamalarda bulundu.

"HATAY'DAKİ TABLO UMUT VERİCİ"

Depremden 3 yıl sonra Hatay'daki değişimi yorumlayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, devletin bölgedeki iradesine dikkat çekti. Ersoy, "Türkiye bir deprem ülkesi. Tarih boyunca medeniyetler burada hep üst üste kurulmuş ve yıkılmış. 2023'te bir kez daha yıkıldık ama milletçe büyük bir dayanışma örneği gösterdik. 3 yıl sonra gördüklerim gerçekten çok umut verici. İnsanların en güvenli yeri evleridir; yapıların tamamına yakınının bitmiş olması, vatandaşın kafasını sokacak sağlam bir yuvasının olması bir Hataylı olarak beni çok mutlu etti"ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ENGEL OLANLARIN ACI FATURASI

Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren'in, kentsel dönüşüm projelerinin geçmişte belli odaklar tarafından engellenmesi ve bunun yıkımdaki payına dair sorusunu yanıtlayan Ersoy; "Bilim insanları Türkiye'nin deprem tehlikesini il il, bölge bölge sürekli söylüyor zaten ama asıl buna inanıp planlama yapması gereken insanlar karar vericilerdi. Bu diyalog bir türlü kurulamadığı için yıllardan beri kentsel dönüşüm gecikti. Kentsel dönüşüm 2012'de başladı. Halbuki 1999'u yaşadık, 2011 Van depremini yaşadık, 2023 depremlerini yaşadık. Ama şu anda gerçekten hızlı yürüyor. Bu çok sevindirici bir şey. Biz bir deprem ülkesiyiz ve depremlerden ülkemizin her yeri etkilenebilir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Deprem olmayacaktır diye bir söz uzmanlardan duymak mümkün değil. Depremlere güvenli ve dirençli şehirler yaratmak gerekiyor. Şu andaki gelişmeler çok umut verici."dedi.

ERZİNCAN DEPREMİ HATIRLATTI: "BEN BURADAYIM"



Röportaj sırasında Erzincan Kemah da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. "Bu depremin bölgesel olarak etkisi nedir?"sorusuna deprem uzmanı Ersoy,"2023 depremlerinin üçüncü yılına denk gelmesi böyle bir depremin çok manidar. Hatırlatıyor, "Ben buradayım, topraklarda büyük depremler de oluşturabilirim." diye. Ama Kemah bölgesinde meydana gelen, yerleşim yerinde meydana gelen 5'e yakın büyüklükteki deprem yıkıcı bir deprem değil. Ama çok hissedilebilir bir deprem 5 büyüklüğünde. Nitekim o bölgede pek çok yerleşim alanında hissedilmiş. O bölgenin de deprem oluşturma kapasitesi var, biliyoruz bunu. Bu onu hatırlatıyor. Zaten Türkiye'de her yıl 24 bin, 25 bin deprem oluyor. Bunların çoğunu biz hissetmiyoruz, ancak binalar sallandığı zaman hissediyoruz ama zaman zaman da yıkıcı depremler oluyor 6 ve 6'nın üzerinde. Bunlara iyi hazırlanmak gerekiyor." dedi.



İSTANBUL UYARISI: "%100 HAZIRIZ DİYEMEYİZ"

Ahmet Zeren'in"İstanbul'da beklenen büyük bir deprem var. Hatay'daki durumu gördük. Kentsel dönüşümdeki bazı eksiklikler çok acı sonuçlar doğurmuş oldu. İstanbul için nasıl hazırlıklar olmalı?"sorusuna ise Şükrü Hoca'dan net ve çarpıcı bir yanıt geldi. İstanbul'un Türkiye ekonomisinin kalbi olduğunu hatırlatan Ersoy, hazırlıkların hızlanması gerektiğini vurguladı:

"İstanbullular için, İstanbul için şimdilik hazırlık yapılıyor ama bir deprem tehlikesi var. Bu hazırlıkların ne kadar yeterli olduğunu depremle ancak test edebileceğiz ama %100 hazır olduğumuz söylenemez. Çünkü çok büyük bir kent, nüfusu dinamik nüfusu 20 milyona yaklaşan, ciddi bir yapı stoğu olan ve gayrisafi milli hasıla, yani ulusal bütçemizin önemli kesmi buradan elde ediliyor. Dolayısıyla buradaki deprem çok yıkıcı olabilir ekonomik açıdan da yıkıcı olabilir, can kayıpları açısından da. O yüzden iyi hazırlanmak gerekiyor. Hazırlanıyor muyuz? Hazırlanıyoruz ama yine de biraz hızlanmamız gerekiyor."