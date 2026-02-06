İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Ürdün Kralı II. Abdullah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor. İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Ürdün ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.
Ürdün Kralı II. Abdullah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye geliyor.
Kral II. Abdullah, İstanbul'da Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek.
HANGİ KONULAR MASADA?
Ziyaret çerçevesinde, ikili ilişkilerin yanısıra bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacağı öğrenildi.
EN SON ZİRVEDE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan, "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere 13 Ekim'de Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrine giden Erdoğan, zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'la da görüşmüştü.