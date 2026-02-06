İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor

EN SON ZİRVEDE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan, "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere 13 Ekim'de Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrine giden Erdoğan, zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'la da görüşmüştü.