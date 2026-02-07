Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor: Hafta sonu planı olan iki kez düşünsün
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölgelerde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülürken yüksek ve iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekliyor.
- Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgar güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına seviyesinde 50-70 km/s hızla esecek.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor.
- Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
- Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
🟡 SARI KODLU METEOROLOJİK UYARI TABLOSU
Aşağıda yer alan iller için Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmeleri doğrultusunda sarı kodlu uyarı bulunmaktadır. Sarı kod; hava olaylarının potansiyel risk taşıdığını, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade eder.
|İl
|Uyarı Türü
|Beklenen Risk
|Antalya
|Kuvvetli Yağış
|Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu
|Bingöl
|Kuvvetli Yağış
|Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar
|Bitlis
|Kuvvetli Yağış / Kar
|Karla karışık yağmur, buzlanma, çığ riski
|Bursa
|Kuvvetli Yağış
|Su baskını, yıldırım, yerel dolu
|Hakkari
|Kuvvetli Yağış / Kar
|Çığ, heyelan, ulaşımda aksamalar
|Hatay
|Kuvvetli Yağış
|Ani sel, hortum riski, fırtına
|Mersin
|Kuvvetli Yağış
|Su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr
|Muş
|Kuvvetli Yağış / Kar
|Kar yağışı, buzlanma, çığ riski
|Tunceli
|Kuvvetli Yağış
|Sel, heyelan, ulaşımda aksamalar
|Van
|Karla Karışık Yağmur / Kar
|Buzlanma, don, görüş mesafesinde azalma
|Şırnak
|Kuvvetli Yağış
|Sel, su baskını, heyelan
|Yalova
|Kuvvetli Yağış
|Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar
FIRTINA ETKİLİ OLACAK
Rüzgâr, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına seviyesinde (50–70 km/s) esecek. Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA NASIL OLACAK?
🌧️ MARMARA BÖLGESİ
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Çanakkale
|17
|Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
|Edirne
|14
|Çok bulutlu
|İstanbul
|14
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak
|Kocaeli
|15
|Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak
Not: Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli.
🌦️ EGE BÖLGESİ
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Afyonkarahisar
|13
|Çok bulutlu, yağmur ve sağanak
|Denizli
|18
|Çok bulutlu, sabah sağanak
|İzmir
|20
|Çok bulutlu
|Muğla
|16
|Çok bulutlu, sabah sağanak
⛈️ AKDENİZ BÖLGESİ
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Adana
|15
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak
|Antalya
|18
|Çok bulutlu, doğusu kuvvetli sağanak
|Hatay
|13
|Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak
|Isparta
|16
|Yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık
🌧️ İÇ ANADOLU BÖLGESİ
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Ankara
|11
|Yağmur, kuzeyi karla karışık
|Eskişehir
|14
|Yağmur ve sağanak
|Konya
|15
|Yağmur ve sağanak
|Sivas
|6
|Karla karışık yağmur ve kar
BATI KARADENİZ
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Bolu
|12
|Yağmur, yüksekleri kar, yerel kuvvetli
|Düzce
|13
|Yağmur, yüksekleri kar, yerel kuvvetli
|Sinop
|16
|Sağanak yağışlı
|Zonguldak
|13
|Sağanak yağışlı
🌧️ ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Amasya
|11
|Yağmur ve sağanak
|Artvin
|13
|Yağmur, yüksekleri kar
|Samsun
|15
|Sağanak yağışlı
|Trabzon
|19
|Gece saatlerinden sonra sağanak
Uyarı: İç kesimlerde kuvvetli rüzgâr ve çığ riski bulunuyor.
❄️ DOĞU ANADOLU
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Erzurum
|3
|Kar yağışlı
|Kars
|0
|Kar yağışlı
|Malatya
|7
|Yağmur, yüksekleri kar
|Van
|5
|Yağmur ve karla karışık
🌫️ GÜNEYDOĞU ANADOLU
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Diyarbakır
|8
|Yağmur ve sağanak
|Gaziantep
|9
|Yağmur ve sağanak
|Siirt
|8
|Yerel kuvvetli sağanak
|Şanlıurfa
|10
|Yağmur ve sağanak
Not: Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.