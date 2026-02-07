Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor: Hafta sonu planı olan iki kez düşünsün

Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Aşağıda yer alan iller için Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmeleri doğrultusunda sarı kodlu uyarı bulunmaktadır. Sarı kod; hava olaylarının potansiyel risk taşıdığını, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade eder.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgar güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına seviyesinde 50-70 km/s hızla esecek.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Rüzgâr, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına seviyesinde (50–70 km/s) esecek. Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.