PODCAST CANLI YAYIN

Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor: Hafta sonu planı olan iki kez düşünsün

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölgelerde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülürken yüksek ve iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor: Hafta sonu planı olan iki kez düşünsün
Hızlı Özet Göster
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekliyor.
  • Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgar güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına seviyesinde 50-70 km/s hızla esecek.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor.
  • Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
  • Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgar güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına seviyesinde 50-70 km/s hızla esecek.

🟡 SARI KODLU METEOROLOJİK UYARI TABLOSU

Aşağıda yer alan iller için Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmeleri doğrultusunda sarı kodlu uyarı bulunmaktadır. Sarı kod; hava olaylarının potansiyel risk taşıdığını, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade eder.

İlUyarı TürüBeklenen Risk
AntalyaKuvvetli YağışAni sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu
BingölKuvvetli YağışSel, su baskını, ulaşımda aksamalar
BitlisKuvvetli Yağış / KarKarla karışık yağmur, buzlanma, çığ riski
BursaKuvvetli YağışSu baskını, yıldırım, yerel dolu
HakkariKuvvetli Yağış / KarÇığ, heyelan, ulaşımda aksamalar
HatayKuvvetli YağışAni sel, hortum riski, fırtına
MersinKuvvetli YağışSu baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr
MuşKuvvetli Yağış / KarKar yağışı, buzlanma, çığ riski
TunceliKuvvetli YağışSel, heyelan, ulaşımda aksamalar
VanKarla Karışık Yağmur / KarBuzlanma, don, görüş mesafesinde azalma
ŞırnakKuvvetli YağışSel, su baskını, heyelan
YalovaKuvvetli YağışSu baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Rüzgâr, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına seviyesinde (50–70 km/s) esecek. Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor: Hafta sonu planı olan iki kez düşünsün-4

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor: Hafta sonu planı olan iki kez düşünsün-5

BÖLGELERE GÖRE HAVA NASIL OLACAK?

🌧️ MARMARA BÖLGESİ

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Çanakkale17Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
Edirne14Çok bulutlu
İstanbul14Çok bulutlu, aralıklı sağanak
Kocaeli15Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak

Not: Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli.

Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor: Hafta sonu planı olan iki kez düşünsün-6

🌦️ EGE BÖLGESİ

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Afyonkarahisar13Çok bulutlu, yağmur ve sağanak
Denizli18Çok bulutlu, sabah sağanak
İzmir20Çok bulutlu
Muğla16Çok bulutlu, sabah sağanak

Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor: Hafta sonu planı olan iki kez düşünsün-7


⛈️ AKDENİZ BÖLGESİ

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Adana15Çok bulutlu, aralıklı sağanak
Antalya18Çok bulutlu, doğusu kuvvetli sağanak
Hatay13Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak
Isparta16Yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık

Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor: Hafta sonu planı olan iki kez düşünsün-8


🌧️ İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Ankara11Yağmur, kuzeyi karla karışık
Eskişehir14Yağmur ve sağanak
Konya15Yağmur ve sağanak
Sivas6Karla karışık yağmur ve kar

Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor: Hafta sonu planı olan iki kez düşünsün-9

BATI KARADENİZ

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Bolu12Yağmur, yüksekleri kar, yerel kuvvetli
Düzce13Yağmur, yüksekleri kar, yerel kuvvetli
Sinop16Sağanak yağışlı
Zonguldak13Sağanak yağışlı

Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor: Hafta sonu planı olan iki kez düşünsün-10

🌧️ ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Amasya11Yağmur ve sağanak
Artvin13Yağmur, yüksekleri kar
Samsun15Sağanak yağışlı
Trabzon19Gece saatlerinden sonra sağanak

Uyarı: İç kesimlerde kuvvetli rüzgâr ve çığ riski bulunuyor.

Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor: Hafta sonu planı olan iki kez düşünsün-11

❄️ DOĞU ANADOLU

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Erzurum3Kar yağışlı
Kars0Kar yağışlı
Malatya7Yağmur, yüksekleri kar
Van5Yağmur ve karla karışık

Harita sarıya döndü! 12 ilde hava alarm veriyor: Hafta sonu planı olan iki kez düşünsün-12

🌫️ GÜNEYDOĞU ANADOLU

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Diyarbakır8Yağmur ve sağanak
Gaziantep9Yağmur ve sağanak
Siirt8Yerel kuvvetli sağanak
Şanlıurfa10Yağmur ve sağanak

Not: Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler