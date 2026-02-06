ClubHouse Bebek’e uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın gizli ortağı olduğu iddia edilen ClubHouse Bebek’e Narkotik Şube tarafından operasyon düzenlendi; baskına 100 polis ile 5 K-9 narkotik arama köpeği katıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyona yaklaşık 100 polis ile 5 adet K-9 narkotik arama köpeği katıldı. Soruşturma kapsamında mekânda arama ve incelemelerin yapıldığı öğrenildi.