Siyasette maymun polemiği: Trump’tan Obama çiftine ağır gönderme

ABD 'nin eski başkanı Donald Trump , sosyal medya platformu üzerinden yaptığı son paylaşımda selefi Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı maymun ailesi olarak gösterdi.

Trump paylaşımı, Takvim.com.tr

TRUMP'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞIYOR

Söz konusu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada "ırkçılık" tartışmalarını alevlendirdi.

California Valisi ve 2028 başkanlık seçimlerinde Demokratların muhtemel adayları arasında gösterilen Gavin Newsom'un ofisi, Trump'ın paylaşımını ağır ifadelerle kınadı. Newsom'un basın ofisinin X hesabından yapılan açıklamada,"Bir başkandan beklenmeyecek kadar iğrenç bir davranış. Her Cumhuriyetçi bunu gecikmeden kınamalı"denildi.

Trump ve Obama arasındaki husumet yeni değil. Ancak bu son paylaşım, eleştiri sınırlarını aşarak kişisel hakaret boyutuna ulaşması nedeniyle "skandal" olarak nitelendiriliyor.