MİT'ten Mossad casuslarına İstanbul'da operasyon: Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail İstihbarat Servisi'nin (MOSSAD) Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiği "MONİTUM" operasyonu kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Mossad casuslarına İstanbul'da operasyon

MERMER TÜCCARI KILIFIYLA AJANLIK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda, MOSSAD adına casusluk yaptığı belirlenen mermer tüccarı Mehmet Budak Derya ve suç ortağı Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı.